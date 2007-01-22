Янукович доручив провести службове розслідування щодо Рудьковського

Службове розслідування щодо участі міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну представників туркменської опозиції доручив провести прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України, розміщеному на Урядовому порталі.

За даними прес-служби, відповідне доручення дано у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року, в якому йдеться про участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну представників туркменської опозиції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією тижневика “Дзеркало тижня” (№2 (631) від 20-26 січня ц.р.), В.ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО, який своїми діями завдав шкоди національним інтересам України, запросивши до України представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА. За даними газети, М.РУДЬКОВСЬКИЙ нібито звертався до українських посольств в Болгарії, Австрії і Норвегії з проханням терміново видати візи представникам туркменської опозиції.

У свою чергу М.РУДЬКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції, відповідаючи сьогодні на запитання, хто підписав розпорядження про проведення розслідування: Президент України чи прем’єр-міністр, сказав: «Наскільки я знаю, прем’єр не був ініціатором подібного розслідування».

При цьому міністр зазначив, що не знає, хто був ініціатором такого розпорядження, і сам хотів би дізнатися, що цим документом планувалося досягти.