Портнов: наступного року Ющенко може сісти на лаву підсудних

В БЮТ спростовують заяви Президента про начебто причетність депутатів від БЮТ до кримінальних справ і називають це спробою політичної розправи над опонентами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, за словами заступника лідера фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, В.ЮЩЕНКО взявся за реанімацію замовних кримінальних справ, які заводились ще президентом Леонідом КУЧМОЮ на усіх, хто не хотів миритися з авторитаризмом в Україні.

«ЮЩЕНКО вкотре довів, що він дуже хороший і послідовний учень Леоніда КУЧМИ», – сказав він. А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що усі ці замовні кримінальні справи, про які говорив В.ЮЩЕНКО “лопнули, як мильні бульбашки, а невинуватість людей, які у них фігурували була доведена у судах не однієї інстанції”. «А от ті кримінальні справи, провадження яких було незаконно припинене, як наприклад по штучному банкрутству банку «Україна», ще чекають на своє продовження. Очевидно саме тому В.ЮЩЕНКО періодично впадає в істерику і намагається обвинуватити всіх і вся», - підкреслив народний депутат. На його переконання, немає нічого дивного, що діючий Президент “з задоволенням перетворився на рупор виголошення замовного компромату у штабі Віктора ЯНУКОВИЧА” і сподівається таким чином “випросити собі бодай якесь тепле місце при ЯНУКОВИЧУ і, таким чином уникнути власної відповідальності».

В свою чергу, народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив, що наступного року В.ЮЩЕНКО може сісти на лаву підсудних у справі про банкрутство банку «Україна». «Після закінчення президентських повноважень і зняття з Віктора ЮЩЕНКА недоторканності в лютому 2010 року, він має всі шанси постати перед судом і поміняти свій процесуальний статус з обвинуваченого на підсудного» - заявив А.ПОРТНОВ.

Народний депутат запевнив, що ніколи не був обвинувачуваним по жодній кримінальній справі, “на відміну від В.ЮЩЕНКА”. «Віктор Андрійович в своїй викривальній промові забув проінформувати суспільство про результати розслідування кримінальної справи про банкрутство банку «Україна». Нагадаю, що кримінальна справа відносно обвинувачуваного ЮЩЕНКА В.А. була незаконно перекваліфікована з тяжкого злочину на нетяжкий і у зв`язку з обранням Президентом України закрита через закінчення термінів давності, тобто по не реабілітуючим підставам», - сказав він. А.ПОРТНОВ наголосив, що в БЮТ обов`язково вивчать законність закриття даної кримінальної справи і застосують всі юридичні можливості для притягнення до відповідальності його ключових фігурантів. Крім того, додав він, якщо В.ЮЩЕНКО має якісь дані про злочини, йому необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів і повідомити всю відому про них інформацію. “Інакше настає юридична відповідальність за приховування злочину», - додав він. А.ПОРТНОВ також повідомив, що він в черговий раз звернувся з позовом до суду з приводу наклепницьких висловлювань Президента на свою адресу.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі з виборцями Хмельницького, у неділю В.ЮЩЕНКО перерахував багато прізвищ депутатів від фракції БЮТ, додаючи коментарі на кшталт наявності судимостей у того, чи іншого депутата, причетності того, чи іншого до незаконних дій, пов’язаних з розкраданням майна, вбивствами та інших злочинів.

Зокрема, серед депутатів від БЮТ називалися Президентом прізвища Олега ЛЯШКА, Андрія КОЖЕМ`ЯКІНА та Андрія ПОРТНОВА та ще декілька десятків прізвищ. Також Президент зазначив, що близько 25 депутатів від БЮТ мають відношення до великого бізнесу, що викликає певні питання до їх діяльності в якості депутатів. Крім цього, він зазначив, що деякі депутати від БЮТ, а також державні чиновники, призначені за квотою цієї фракції, мають родинні зв`язки з особами, які обіймають високі державні посади, у той час як Тимошенко заперечує наявність таких зв`язків.