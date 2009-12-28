Луценко радить Ющенку доручити СБУ швидко затримати Лозінського

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО рекомендує Президентові Віктору ЮЩЕНКУ доручити СБУ швидко затримати колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, звинуваченого у вбивстві людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо Президент звинувачує МВС в політичній заангажованості з БЮТ, тоді чому СБУ його не зловить, якщо вона стоїть першою в постанові слідчого (Генеральної прокуратури - УНІАН) про доручення в розшуку, і в неї, на відміну від міліції, є всі необхідні інструменти - по указах Президента В.ЮЩЕНКА від 2005 року міліції заборонено використання всіх приладів моніторингу телекомунікацій – все це знаходиться тільки в СБУ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив: «Якщо йдеться про легку справу, як В.ЮЩЕНКО собі уявляє: натиснув «кнопку» і його зловили, то прошу».

«Але, всі розуміють, що реальні розшукові дії, як і в справі ПУКАЧА, і в справі ВОЛКОНСЬКОГО-ШАХОВА (організатор квартирної афери в Києві «Еліта-центр» - УНІАН) велися разом міліцією і СБУ… Але уявити, що можна когось за дорученням Президента зловити, може тільки В.ЮЩЕНКО. Нехай натисне «кнопку» СБУ. Я не проти. Я двома руками за те, щоб ЛОЗІНСЬКИЙ був затриманий і сів на лаву підсудних», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України закликав прем`єр-міністра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.

Також Президент дорікав Ю.ЛУЦЕНКУ за те, що В.ЛОЗІНСЬКОГО досі не знайдено.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.