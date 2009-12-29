Єврокомісія радіє, що Росія та Україна домовились про транзит нафти

Єврокомісія вітає досягнення Росією та Україною угоди про умови транзиту російської нафти через територію України в країни Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні виконавчої влади ЄС, передає РІА «Новости».

«Російський уряд поінформував сьогодні Єврокомісію, що з Україною досягнуто угоду про умови транзиту й що переривання постачань нафти не передбачається», – йдеться в прес-релізі.

Також у повідомленні наголошується, що російська сторона раніше повідомила Єврокомісію про існування такого ризику через механізм раннього попередження, яким Росія скористалася вперше після його створення спільно з ЄС у листопаді 2008 року.

«Механізм довів, що він є корисним комунікаційним інструментом для подібного роду ситуацій», – заявив у зв`язку з цим єврокомісар із енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія досягли домовленості за умовами транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році. Ставку на транзит нафти через українську територію до Європи в 2010 році підвищено на 30%, порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом «Дружба» залишиться на рівні 2009 року – 15 млн. тонн.

Нагадаємо, 28 грудня 2009 року Кабінет Міністрів Словаччини повідомив, що Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачання нафти до Словаччини, Чехії та Угорщини нафтопроводом «Дружба» через територію України через розбіжності з питань транзиту.

Нафтопровід «Дружба» протяжністю близько 6 тисяч км є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусії, Польщі і Німеччини, а південна - України, Чехії, Словаччини й Угорщини.

Нафтопроводом «Дружба» до країн близького й далекого зарубіжжя прямує майже половина експортованої російської нафти. Останніми роками основним, західним, напрямком нафтопроводної системи перекачується до 70-80 млн. тонн на рік.

НАК «Нафтогаз України» належить 100% акцій ВАТ «Укртранснафта», оператора української нафтопроводної системи.