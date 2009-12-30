Квартирні схеми Януковича за участю тещі (журналістське розслідування)

У 2003 році, окрім отримання житла на території резиденції «Межигір’я», лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який тоді був прем’єр-міністром України, отримав від держави ще й столичну квартиру площею в 184 м. кв. в новобудові у престижному районі столиці. Це вдалося з’ясувати "Українській правді" в ході журналістського розслідування.

Як повідомляє інтернет-видання, В.ЯНУКОВИЧ приватизував у Києві помешкання за адресою: вулиця Володимирська 49-а, квартира 100. У розпорядження УП потрапили відповідні рішення органу приватизації Шевченківського району Києва від 14 жовтня 2003 р.

«В ідеалі, ці квартири мають роздаватися пільговикам, черговикам, двірникам, дільничним міліціонерам тощо. А насправді квартири з безкоштовної квоти у таких елітних домах отримують можновладці або наближені до них особи», - йдеться в публікації.

Журналіст УП, вивчивши документи, стверджує, що, приватизовуючи квартиру, В.ЯНУКОВИЧ в документах вказав членів своєї родини - дружину Людмилу, молодшого сина - нині депутата Віктора, та тещу Валентину ДАВИДОВУ.

«Останнє свідчить ні про що інше, ніж про бажання збільшити метраж житла, яке приватизується безкоштовно. За законом, безоплатна приватизація житла здійснюється з розрахунку 21 метр загальної площі на одного члена родини плюс додатково 10 метрів на всю родину. Площа квартири, яку приватизував В.ЯНУКОВИЧ, склала 184 метри», - йдеться у статті.

При цьому, відзначає УП, за 90 додаткових кв. м. В.ЯНУКОВИЧ сплатив державі 16 гривень 24 копійки. “Але, очевидно, В.ЯНУКОВИЧ не до кінця був упевненій у чистоті застосованих схем. Бо одразу після приватизації цієї квартири він її позбувся, - йдеться у статті. - Отже, 14 жовтня 2003 року виходить рішення про приватизацію квартири В.ЯНУКОВИЧА. Вже наступного дня воно реєструється в Київському БТІ - це неймовірно швидко за бюрократичними канонами. Ще через тиждень, 22 жовтня 2003 року В.ЯНУКОВИЧ, його дружина і син дружно вирішують... подарувати три чверті належної їм квартири Валентині ДАВИДОВІЙ, тещі В.ЯНУКОВИЧА. Таким чином, прем`єр-міністр та інші носії його прізвища більше не світяться у схемі”.

А 29 жовтня 2003 року “пенсіонерка В.ДАВИДОВА, яка на той момент могла пересуватися тільки за допомогою інвалідного візочка, вирішує обміняти цю квартиру по вулиці Володимирській, отриману безкоштовно, на інше помешкання, удвічі більше за розміром, по вулиці Івана Мазепи, 10. Теща В.ЯНУКОВИЧА укладає договір міни з громадянином України на прізвище Валерій КОЧЕРЕВ. За апартаменти на Володимирській площею 184 метри вона отримала житло на Мазепи площею 384 метри плюс паркінг на 18 метрів. При чому ці два абсолютно нерівнозначних об`єкти БТІ оцінила у ідентичну суму. Що змусило пана КОЧЕРЕВА піти на такі жертви, залишилося загадкою”, відзначає УП.

“Все це сталося у 2003 році. А в 2008 році В.ЯНУКОВИЧ продав житло по вулиці І.Мазепи за 33 мільйони гривень своєму однопартійцю Сергію КЛЮЄВУ та за легалізовані таким чином кошти купив маєток у "Межигір`ї". Враховуючи, з чого починалася ця квартирна епопея, зрозуміло, що В.ЯНУКОВИЧ фактично "заробив" ці гроші завдяки безкоштовній квартирі, яку мав би отримати хтось з черговиків-бюджетників”, відзначає видання.

Нагадаємо, у жовтні 2009 року, коли кореспондент "Української правди" запитав, скільки В.ЯНУКОВИЧ заплатив грошей за будинок у “Межигір’ї”, той розлютився: "Слухай, тобі ще багато жити. Пам’ятай, що Бог усе бачить!". На репліку, що він має на увазі, В.ЯНУКОВИЧ відповів: "Язиком не бовтай".