У МВС стверджують, що автомобіль кримського депутата збив пішохода

Автомобіль «Мерседес», яким, як стверджує міліція, керував водій депутата Верховної Ради Криму Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО, травмував пішохода.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні прес-служби Головного управління МВС України в Криму говориться, що аварія сталася в другій половині дня 29 грудня на 115-му кілометрі автодороги Красноперекопськ-Сімферополь.

«32-річний водій Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО, керуючи автомобілем «Мерседес», що належить депутатові, скоїв наїзд на пішохода. 45-річний житель села Білоглинка Сімферопольського району одержав серйозні тілесні ушкодження. У потерпілого діагностовано: відкритий перелом правої гомілки, закрита черепномозкова травма, струс головного мозку», - говориться в повідомленні прес-служби міліції.

«За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автомобіля, який скоїв наїзд на людину на освітленому пішохідному переході», - заявляють у Кримському управлінні МВС.

Ця аварія є в зведенні ДАІ автономії. Державтоінспекція не робить висновків про винність учасників дорожнього руху. «Водій скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля», - говориться у зведенні ДАІ. Також зазначається, що пішохід був у стані алкогольного сп`яніння.

Сам депутат заявив, що автомобіль належить його батьку, а за кермом машини був водій. «Згідно з тієї інформації, яку я маю у своєму розпорядженні, водій невинний. У момент ДТП, як зафіксували міліція і «швидка допомога», постраждалий пішохід був сильно п`яний, удар був бічним, внаслідок чого пошкоджено лише дзеркало бічного виду автомобіля. Окрім цього, швидкість руху транспортного засобу не була перевищена», - сказав М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ у коментарі «Кримському інформаційному агентству».

Він заявив, що пізніше на місці події з`явилися представники УБОЗ. Як стверджує депутат, вони забрали водія і безуспішно намагалися «домовитися». Зокрема, наполягали, щоб він дав свідчення, що за кермом у момент ДТП перебував парламентарій. «Вони знайшли підтвердження того, що у момент ДТП за кермом перебував водій, а не я, чим були сильно розчаровані», - сказав депутат.

Крім того, співробітники УБОЗ, заявив М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, зажадали від нього приїхати і дати пояснення з приводу ДТП. «Хоча до неї причетний не я, а водій», – обурився М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.

Крім цього, за словами парламентарія, правоохоронці зажадали зняти відбитки його пальців, у машині без дозволу провели обшук, вилучили гроші, папери, відеокамеру. «Я категорично відмовився давати відбитки, м`яко їх послав і вийшов, вказавши на те, що це не функції УБОЗ розслідувати ДТП. Це є перевищенням їх повноважень», – сказав М.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.