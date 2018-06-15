Вікторія Тігіпко: Сергій дрова рубає... Він же ж чоловік... Незвжаючи на те, що кандидат

Якось Білл і Хіларі Клінтон подорожували своїм авто і заїхали на автозаправку. У працівникові заправки Хіларі впізнала свого колишнього залицяника часів юності. “Ось бачиш, якби ти за нього вийшла заміж, ти б зараз була дружиною автозаправника”, – пожартував Білл. На що Хіларі, посміхаючись, відповіла: “Якби я була його дружиною, він був би Президентом”.

УНІАН вирішив почати серію інтерв`ю з дружинами кандидатів у Президенти. Не виключено, що хтось із наших сьогоднішніх співбесідниць за півтора місяці отримає звання першої леді і статус співтворця успіху Президента. Хто з них найбільше підходить до цієї посади – вирішуйте самі.

Першою на запитання УНІАН відповіла дружина Сергія Тігіпка Вікторія Тігіпко.

Сергія Леонідовича називають найсексуальнішим кандидатом у Президенти. Вам це лестить?

Мені приємно, що у нас із жінками однаковий смак. Якщо він подобається жінкам – це супер. Він того вартий.

Не ревнуєте чоловіка?

Він не дає приводу. Ревнощі – взагалі почуття деструктивне, і якщо воно виникає, це значить є проблема з самооцінкою, і розбиратися і працювати потрібно в першу чергу з собою. У довірливих стосунках, де немає місця егоїзму по відношенню один до одного, немає місця і для ревнощів.

Зовнішність – це частина іміджу, у тому числі й передвиборчої кампанії. Хто створює образ Сергія Леонідовича: професійний стиліст чи цю місію берете на себе Ви?

Стиліста у Сергія немає. Він сам відчуває, як і коли повинен виглядати, присутнє якесь природне відчуття стилю. Помічники йому в цьому не потрібні. Хоча з вдячністю приймає всі поради, у тому числі й мої. Одяг вибирає сам. Робить це дуже швидко. Якщо щось потрібне терміново – я беру “під козирок” і підключаюся.

А те, як він виглядає, - це спасибі мамі з татом, генетиці.

Скільки часу він витрачає на салони, манікюр, спортзал?

20 хвилин 2 рази на місяць, щоб підстригти цю “серйозну” шевелюру (посміхається – Авт.). Це все, що він робить. Манікюр у розумінні нашому, жіночому, він зроду не робив. Сергій про себе дбає, як і будь-який чоловік.

А ось спорт із ним був завжди. І не тільки для того, щоб добре виглядати, - це вторинне. Завдяки спорту Сергій витримує такий напружений робочий ритм. Біг, плавання, штанга – невід`ємна частина його життя.

Що входить у домашні обов`язки чоловіка, Сергій Леонідович виконує якусь хатню роботу?

Прибити, повісити, полагодити – це все тато. Всю чоловічу хатню роботу виконує він, а на пікніках і дрова рубає. Він же ж чоловік. Незвжаючи на те, що кандидат, і всі його регалії....

Вдома на ділянці дерева теж садить сам. Сергій не боїться ніякої роботи. Тому з ним дуже надійно і комфортно.

Відчуття комфорту не псує охорона, яка його супроводжує?

Ці хлопці – його помічники. Немає машини супроводу і мигалок. Він у цьому плані досить аскетичний. А машині, на якій він їздить, уже 5 років.

А у вас є охорона?

У мене охорони немає. У ній, Слава Богу, немає потреби.

Вікторіє, Ви часто відвідуєте різні світські заходи. Недавно були на столичному кінофестивалі “Вікенд у Каннах”. Але останнім часом на людях з`являєтеся одна. Наскільки комфортно почуваєтеся без супроводу чоловіка?

З його переобтяженим графіком, а особливо зараз у період передвиборчої кампанії, у нього просто фізично немає часу. Хоча Сергій мистецтво поважає і цінує – раніше жодної цікавої театральної постановки не пропускали, те саме і з джазовими концертами. Особлива тема – інтелектуальне кіно – у нас вдома чудова колекція, яку поповнюємо самі і регулярно тішимо новинками друзів.

Два роки тому Сергій підтримав ініціативу проведення фестивалів артхаусного кіно в Україні. Спочатку були напівпорожні зали, але ми не переживали, незважаючи на те, що це кіно розраховане на нішову, освічену і готову думати аудиторію. В Україні вона є, особлива гордість – молодь. І коли сьогодні ми бачимо на всіх показах аншлаг, приємно вдвічі, тому що таке кіно розвиває, дає глибокі емоційні переживання, змінює сприйняття світу, стосунків. Такі проекти потрібні в першу чергу українській молоді, яка сьогодні дуже слабо захищена.

Ви сучасна бізнесвумен, дружина кандидата в Президенти і мати трьох дітей. Хто допомагає дбати про них?

Звичайно, допомагають вихователі (дуже хороші люди і діти їх люблять). По-іншому не виходить. Троє дітей, робота, будинок і багато іншого - все це прискорює ритм життя. Але наш вільний час – повністю у розпорядженні дітей.

Ранок починається о 6-ій ранку. Перші підйоми. Тому що о 7:00 відправляємо перший «транш» – старший син виїжджає в школу. О 8:00 – виїжджає в садок донька. І лише молодший син залишається “на господарстві”.

Снідаємо ми всі разом. Це сімейна традиція. Накриваємо в їдальні. Десь о 6:30-6:40. І кожен за ці 20 хвилин має встигнути обмінятися всією корисною і не дуже інформацією, посміятися, спланувати вихідні, визначитися з культурною програмою. А в неділю вони утрьох нас розривають на частини. Будинок стоїть на вухах і це заряджає енергією всіх нас.

Сніданок, як Ви сказали, - це сімейна традиція. Готуєте самі?

Вихідний у нас, на жаль, один – неділя. Готуємо самі, хто перший встав. Нічого особливого - вівсяна каша, сирники або млинчики з “нутелою” – улюблені ласощі дітей - їли б їх щодня вранці, в обід і увечері.

Перед вихідними у нас на повну працює “стіл замовлень”. Діти придумують, що б їм хотілося смачненького, а ми все це виконуємо. Тато відмінно й швидко готує, і в цьому процесі йому ніхто не повинен заважати.

Діти обожнюють пікніки. Повітря, картопля, сосиски на мангалі – прості речі тішать найбільше.

Який останній подарунок одержали від чоловіка?

Останній подарунок я йому зробила. Купила на доброчинному аукціоні його ляльку. Дуже позитивна. Може, і не дуже на нього зовні схожа, але асоціюється у мене зі здоровим способом життя. Я йому подзвонила, розповіла про подарунок. Він сміявся. Тепер вона у нас красується на фортепіано, і доньці грати набагато приємніше.

Чоловік уміє підносити подарунки, відчуває момент. Не до дат, а коли є відчуття свята. За можливістю Сергій сам заїжджає на Бесарабку і купує мені і дочці квіти. І що приємно - робить він це сам, не водій, не помічники...

Ви – успішна бізнес леді, Сергій Леонідович – відомий політик, фінансист. У вас є спільне майно?

Так, у нас є спільне безцінне і неподільне майно - це діти. Троє!

Троє - це ліміт чи на досягнутому не зупиняєтеся?

Хіба можна дітей лімітувати? Ася вже замучила з питанням про сестричку. Тепер вона вже каже: “Я зрозуміла, що у нас тато головний, значить, хай він мені і народить”. Вона ходить за ним хвостиком і вимагає, щоб тато терміново вирішив і це питання.

А тато що відповідає?

Обіцяє, що обов`язково вирішить.

Новорічні свята цього року де плануєте проводити?

Ми святкуємо Новий рік удома, до нас з`їжджаються бабусі, дідусі, так що святкуємо всією великою родиню. Цього року ми замучили Інтернет у пошуках великих кульок на ялинку, яка росте у нас на ділянці. Діти хочуть, щоб саме цю ялинку прикрасили.

Тато у нас дуже креативна людина, з яскравим почуттям гумору. Дідом Морозом минулого року був він. Діти навіть не зрозуміли, що це був тато. Вони нервували, згадували вірші, які готували. Маленька Ася змучилася, заплуталася в словах, а потім почала плакати і просити подарунок. А найменший (йому було тоді два місяці) теж готувався, був у костюмі Діда Мороза.

У Новий рік хочеться спокою, комфорту. “Олів`є”, домашніх солоних помідорів... походити по скрипучому сніжку... (сподіваємося, що він цього року він буде).

Розмовляла Анна Ященко