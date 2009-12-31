З 1 січня в Україні набирають чинності 35 нових законів

З 1 січня 2010 року в Україні набирають чинності 35 законів, 2 укази Президента України та 23 акти Кабінету міністрів України. Про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, загалом, в перший день нового року набувають чинності 5 базових законів та 30 законів, якими вносяться зміни до чинного законодавства. З них 12 законів у соціальній сфері, 18 – у фінансово-економічній, 3 – у правовій сфері, 1 – в інформаційній сфері та 1 у сфері екології.

Так, серед базових законів, які набувають чинності в перший день нового року, М.ОНІЩУК назвав Закон України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Зазначеним Законом затверджено Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Крім того, набуває чинності Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ». Ним визначено правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу та внесено зміни до пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманих ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, тимчасово, до 1 січня 2020 року.

Також, набуває чинності Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин». Зазначений акт визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів’я тварин щодо статі, віку, породи та їх місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні.

Ще один базовий закон - «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції», який визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Також, з 1 січня набуває чинності Закон України «Про наукові парки». Зазначеним Законом врегульовані правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Рештою законів, що набирають сили в перший день нового року, за словами міністра юстиції, вносяться зміни до чинного законодавчого масиву.