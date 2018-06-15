Новорічне звернення Президента України

Дорогий Український народе, дорогі співвітчизники, завершується 2009 рік.

Це був непростий рік. Він пройшов під знаком кризи, але не криза визначила його характер.

Цей рік був багатий на події. І щедрий на висновки. Ми, я вірю, навчимося оцінювати себе гідно, спокійно - і без пафосу, і без применшень. Знаю, що цього року в житті кожного з вас, шановні співвітчизники, було чимало здобутків – великих і малих.

Вітаю кожен ваш успіх і кожну добру справу.Прошу, щоб в цю хвилину ми згадали і підтримали тих, хто зазнав втрат, відчув скруту, пережив потрясіння. Навіть подумки підтримка творить дива.

Ми витримали удар кризою. Ми будували стадіони і дороги, нові лікарні і школи. Ми добилися, що Євро-2012 буде у чотирьох містах України. Наші лікарі врятували тисячі життів. Ми разом звільнили з полону наших моряків. Ми заключили цілий ряд дуже успішних зовнішніх контрактів.

Ми секторально об’єднуємося з Європейським Союзом – через простір гуманітарний, транспортний, авіаційний, простір юстиції і безпеки. Цього року ми увійшли до Енергетичного співтовариства.

І вперше в історії наблизилися до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, де ключова складова - зона вільної торгівлі.

Життя йде вперед.

І в нашій країні, в наших сім’ях все більше і більше народжується дітей. І це є життя.Це – ми. Ці добрі події є нашим життям. Про ці речі треба говорити щодня. Щоб перестати бути заручником лише темної, гнітючої, жовтої інформації.

Так - говорити без пафосу, але з доброю думкою, добрим почуттям до себе, до свого народу і країни.

Завершується ціла доба у нашому житті.

Я пишаюся цим часом. Пишаюся – із внутрішнім спокоєм, без пихи і без рожевого мрійництва. Пишаюся свободою слова, свободою вибору, свободою для бізнесу. Пишаюся багатьма економічними показниками. Пишаюся тим, що увагу влади повернуто до соціальної підтримки багатьох людей, до підтримки матерів і дітей, сиріт та інвалідів. Пишаюся тим, що я українець і як українець я звернувся до мільйонів.

Я вірю, що наша велика ідея єдиної Української нації і сильної держави ширитиметься твердо і невідступно.

Сьогодні, думаючи про рік наступний і майбутні роки, я звертаюся до нової української людини, яка народжується у непростих випробуваннях і, можливо, неспокої.

Нічого не бійся. Йди впевнено вперед. Ти переможеш.

Наша сила, сила нашого народу, його держави, демократії і культури – могутня, могутніша за будь-які внутрішні і зовнішні небезпеки.

Наше життя – це Україна, і жодні потуги не повернуть її в старі, чужі нам болотяні моря.

Ми – європейці. Ми будемо в Європейському Союзі і НАТО.

Ми будемо жити у безпечній, захищеній і процвітаючій державі. Ми - всі разом, увесь народ від Донбасу до Карпат - здатні досягати великих цілей.

Нова українська людина – це наша особиста гідність, віра і впевненість.

Це – частка енергії, яка відновила державу, здобула свободу і прагне творити нове життя.

Це – краща частина кожного з нас.

Я звертаюся до кожного з нас, шановні співвітчизники.

Все буде добре. Ми стали іншими. Назад не повернемось. Вірмо у нашу силу. Вірмо у себе. Жодного сумніву.

Будьмо впевнені в тому, що 2010 рік принесе нам перемогу.

Я вітаю вас і ваші родини з новим щастям. Я вітаю вас і весь наш народ з новим добром. Я вітаю всіх нас з Новим 2010 роком!