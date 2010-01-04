Новорічні куплети Путіна і Медведєва: про газ і "борзих ющенків" (відео)

На російському державному телебаченні після довгої перерви знов з`явилися шаржі на Путіна, коментує The New York Timesноворічний випуск передачі "Мульт личности".

"У суто технічному плані додати Путіну комічний вигляд - не те щоб непосильне завдання. Його голова трохи нагадує електролампочку, а повіки у нього набрякли, наче він недавно читав досьє на вас", - цитує InoPressa.ruпублікацію газети. Неважко також обіграти ходу прем`єра ("він рухається як професійний боксер") і той факт, що Путін із задоволенням фотографується з голим торсом. Але з того часу, як закрили програму "Куклы", в електронних ЗМІ прагнуть обійтися без карикатур на перших осіб держави, нагадує NYT.

Get the Flash Player to see this player.

Випуск "Мульт личности", де анімовані персонажі з обличчями Медведєва і Путіна пританцьовували на Красній площі і співали куплети ("нехитрі, дещо масні вірші про газопроводи і заборгованість України", як характеризує цей текст газета), став для всіх сюрпризом.