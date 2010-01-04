Янукович: Тимошенко витратила сотні тисяч на новорічні танці і феєрверки

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що коли десятки тисяч людей по всій країні у новорічну ніч сиділи без грошей, світла і тепла, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО “пускала на вітер на Майдані сотні тисяч доларів”.

На цьому наголошується у заяві В.ЯНУКОВИЧА, переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів.

«1 січня люди повинні були отримувати мінімальні пенсії на 150 гривень більше. Але людям платять пенсії, як у минулому році. Тобто, без підвищення. Це – безвідповідально та злочинно», - заявив політик, наголосивши, що «як Президент, я не допущу такого знущання над пенсіонерами».

В.ЯНУКОВИЧ вкотре підкреслив, що чинна влада вміє дбати лише про себе. «Ми всі бачили, які феєрверки та танці влаштували вони на Майдані у новорічну ніч», - констатував він.

«У той час, як десятки тисяч людей у всій країні сиділи без грошей, без світла і тепла, у будинках не працювали ліфти, і багато людей похилого віку мусили пішки діставатися до своїх квартир. А матері не змогли підготувати дітлахів до новорічних ранків, бо в будинках не було гарячої води. На мізерні пенсії і зарплати мільйони українців не змогли накрити святковий стіл. ТИМОШЕНКО у цей час пускала на вітер на Майдані сотні тисяч доларів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що ці гроші можна було витратити на допомогу бідним, на те, щоб забезпечити людей найнеобхіднішим, на доплати до мінімальних пенсій і заробітних плат. «Люди, які провели новорічну ніч без світла і тепла, не могли додзвонитися нікуди – ні до Кабміну, ні до Секретаріату Президента, ні до житлово-комунальних контор – чиновники гуляли та пили», - зазначив кандидат у Президенти.

Як заявив політик, «країна, саме та, найбідніша, жила зовсім іншим життям - не лише без феєрверків та бризок шампанського, але й без найнеобхіднішого для людини».

«Такої ганебної та безсовісної влади в Україні не було ніколи», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.