Тимошенко vs Янукович: шанси на перемогу

Які об`єктивні політичні чинники та ресурси можуть вплинути на результати виборів лідерів президентських перегонів та між ким точитиметься боротьба за третє місце? Прогнози політологів

Віталій Бала: хто б не виграв на цих виборах, він не зможе і не зуміє використати свою перемогу одноосібно

Виборча кампанія 2009-2010 має характерну відмінність від 2004 року і полягає вона в тому, що хто б не виграв на цих виборах, він не зможе і не зуміє використати свою перемогу одноосібно. Як це було у 2004 році з паном Ющенком. Тобто такого інструментарію і такої підтримки уже не буде. У зв`язку з цим рейтинги, які оприлюднювалися, як на мене, не зовсім відповідають дійсності, бо ситуація, що склалася в країні, не може бути відображена в цифрах. Тому голосування 17 січня передбачити дуже складно. Стосовно першого і другого туру, то буде цікаво двома моментами: яким буде розрив між Януковичем і Тимошенко. Янукович має менше конкурентів на електоральному полі, тому він там і буде першим. Тимошенко доведеться боротися. Той, хто «прийде» третім, згідно міфу, матиме можливість торгуватися за посади, в тому числі і за посаду прем`єра. Я особисто гадаю, що це буде важко зробити, бо хто б не переміг - Янукович чи Тимошенко, маючи ті повноваження, які записані у Конституції, вони намагатимуться керувати самі виконавчою владою реально. Для цього вони оберуть собі технічних прем`єрів. За третє місце, гадаю, боротиметься Тігіпко, Яценюк і Ющенко.

Тарас Березовець: Яценюк випав

Пара другого туру уже визначена. За третє місце, швидше за все, змагатимуться Ющенко і Тігіпко. Яценюк випав. Найбільше шансів на третє місце, як на мене, у Віктора Ющенка . У першому турі найбільше шансів у Януковича, а в другому ситуація може радикально змінитися.

Кость Бондаренко: Третій буде президентом на наступних виборах

Перший і другий тур зрозумілі. Переможцями першого, на мій погляд, будуть Янукович і Тимошенко. У другому турі навпаки Тимошенко і Янукович. Третім за результатами буде Тігіпко. Третє місце є сенс обговорювати, тому що він визначатиме політику серед фаворитів, впливатиме на вибори голів місцевих рад, на фракції у місцевій владі і з ним, безумовно, рахуватимуться у центрі. Гадаю, що це буде президент на наступних виборах.

Андрій Єрмолаєв: немає жодного сенсу обговорювати, хто вийде на 3 чи 4 місце

Протягом року і політики, і коментатори зробили усе, аби фокус уваги зосереджувався на двох фаворитах. Так і вийшло. Дійсно сьогодні і соціологи, і політологи, і медіа визначили двох кандидатів-фаворитів Тимошенко і Януковича, які вірогідно й вийдуть до другого туру. Не вийшло у інших поконкурувати з лідерами. Це тема окремого аналізу, чому вони не впоралися з цим завданням. Можливо, це сталося через брак лідерства. Стосовно третього місця, то це вигадки. На президентських перегонах немає навіть другого місця. Є лише перше. Немає жодного сенсу обговорювати, хто вийде на 3 чи 4 місце. Третє місце – це виключно проблема політеліт, а не виборців. Просто для того, аби переконати майбутніх переможців, що це може мати якийсь сенс, ангажовані експерти і політики постійно на цьому акцентують увагу. Розраховуючи на те, що у майбутніх переговорах рахуватимуться з певними соціальними уподобаннями. Для виборця головне – один переможець. Якщо 3 місце в нас сприймають як переможця-кандидата на компромісне прем`єрство, то 5-те можна на міністра оборони. Тобто це порожні розмови. Але вони мають сенс для головних кандидатів у президенти, бо як іще можна торгуватися?

Ігор Жданов: основна боротьба буде після першого туру

Візерунок виборів для мене уже фактично зрозумілий. У першому турі Віктор Янукович посідає перше місце і випереджає Тимошенко приблизно на 10%. Юлія Тимошенко упевнено посідає друге місце. Якщо говорити про третє місце - то тут ситуація радикально змінилася. Якщо раніше третім у перемозі на виборах вважали Яценюка, то зараз він суттєво втрачає і уже змагається за це місце з Сергієм Тігіпком. Якщо говорити про перший тур, то як це не буде прикро для постпомаранчевого електорату, там перемагає Янукович. Але основна боротьба буде після першого туру. В залежності від того, хто як зможе змобілізувати електорат, той і виграє. Дуже багато розчарованих виборців, дуже багато кандидатів у президенти, які розпорошують електорат. Тому Тимошенко тут особливо буде важко. Їй потрібно зібрати докупи цей електорат. Чинний нині президент буде у дуже пікантній ситуації. Тому що вихід у другий тур є для нього недосяжним. Тому між першим і другим туром перед ним буде серйозна дилема - підтримати Януковича, підтримати Тимошенко або закликати голосувати проти всіх. Швидше за все він не підтримає Тимошенко за жодних обставин. Підтримати Януковича відкрито не ризикне. Швидше за все він закличе голосувати проти всіх. Таким чином реалізуючи дуже просту технологію, оскільки голосування проти всіх означатиме фактично - за Януковича.

Микола Михальченко: розрив у першому турі буде десь 6-7%

Сьогодні вже зрозуміло, що втрутитися у боротьбу двох лідерів президентської гонки Тимошенко і Януковича неможливо. Немає часу уже, аби розкрутитися так, щоб їх наздогнати. Безумовно, у першому турі не буде переконливої перемоги одного з цих кандидатів. Коли про це говорять «регіонали», що Янукович переможе у першому турі, то це безглуздя. Немає жодних підстав для цього. Розрив у першому турі буде десь 6-7%. Це невеликий розрив для Тимошенко зокрема, бо в неї більший простір для включення резервів національно-демократично налаштованих виборців у другому турі. Отже, у другий тур вийдуть Тимошенко і Янукович. Політологи і соціологи обережні у прогнозах. Але все ж таки більше шансів має Тимошенко із названих уже мною причин. На третє місце вийдуть швидше Тігіпко і Яценюк. Динаміка соціологічна свідчить, що швидше за все це буде Тігіпко, бо рейтинг Яценюка падає.

Олексій Голобуцький: Ющенко цілком може вийти на 3 місце

Очевидно, що у другий тур вийдуть Янукович і Тимошенко. А боротьба за третє місце вестиметься між Ющенком, Тігіпком та Яценюком. Найбільше шансів, на мій погляд, має Ющенко, оскільки у нього прихований потенціал. Багато людей просто соромляться називати його прізвище під час соціологічних опитувань, оскільки він дуже одіозна фігура. Але тим не менше вони готові будуть за нього голосувати і він цілком може вийти на 3 місце. Йому віддадуть очевидно потенційні виборці Тягнибока, Костенка та інших кандидатів. Критика Тимошенко, на чому він побудував кампанію, йому допомагатиме вийти на третю позицію. У Тігіпка все чудово, крім того, що його виборець випадковий, певною мірою це потенційні голоси Януковича або Тимошенко. У Яценюка шанси зменшуються, але все ж таки є.

Володимир Фесенко: інших варіантів лідерства, ніж Тимошенко і Янукович, немає

Очевидно, що інших варіантів лідерства, ніж Тимошенко і Янукович, немає. Навіть теоретично важко уявити собі щось інше. До другого туру виходять саме ці два кандидати. Вони головні фаворити першого туру і навіть якогось гіпотетичного шансу вийти до другого туру в інших кандидатів немає. Третє місце швидше за все дістанеться Тігіпкові або Ющенкові. Третє місце має символічне значення, бо це така собі заявка на майбутнє. Той, хто посяде третє місце, має шанси на певні домовленості з учасниками другого туру. Але головне, це добра заявка на політичну перспективу, на участь у парламентських виборах тощо.

Володимир Цибулько: не варто ігнорувати держчиновників

Оскільки кампанія не передбачає жодних екстраординарних технологій, то по-суті логіка кампанії виводить до другого туру двох фаворитів - Тимошенко і Януковича. На третє місце претендуватиме швидше Тігіпко або ж Ющенко. Є цікаві тенденції - розтринькування потенціалу Яценюком і активне підбирання ліберального електорату Тігіпком. Стосовно Ющенка, то попри масове розчарування Ющенком, не варто ігнорувати держчиновників та інших осіб так званого державницького, бюджетного прошарку, які по-суті завжди паразитували на обслуговуванні держави, а отже можуть голосувати саме за Ющенка.

Михайло Погребінський: особливої інтриги немає

Тут немає особливої інтриги. Зрозуміло, що ніхто не може наздогнати Тимошенко з Януковичем, які будуть у другому турі. Наразі шанси у Януковича вийти першим очевидно кращі, ніж у Тимошенко. За третє місце, за сьогоднішніми даними, боротимуться Тігіпко і Яценюк. Хоча у мене є сумніви, що хтось з них зможе подолати 10% бар`єр.

Віктор Небоженко: у другому турі Тимошенко пережене Януковича

У перший тур вийдуть Тимошенко і Янукович з різницею 7-10% голосів. У другому турі Тимошенко не просто наздожене, а й пережене Януковича. При цьому суттєво, і посяде перше місце. За третє місце боротимуться Яценюк і Тігіпко. Яценюка зараз недооцінюють, так само як переоцінювали навесні. У нього доволі сильні позиції у Західній Україні. Він суттєвих помилок не наробив, його штаб припустився невиправних помилок, це так. Ющенко, гадаю, буде 5-м.

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