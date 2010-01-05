Яценюк: якщо переможе Янукович, прем’єром буде Тимошенко

Лідер «Фронту змін», кандидат у президенти Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що за умови перемоги на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром залишиться Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я вам даю гарантію, якщо ЯНУКОВИЧ стає Президентом, то ТИМОШЕНКО залишиться прем’єр-міністром. – наголосив А.ЯЦЕНЮК. – Якщо ТИМОШЕНКО стає Президентом, то не думаю, що ЯНУКОВИЧ буде прем’єр-міністром. Але те, що перемовини між ними йдуть, нема сумніву».

За його словами, «уже йдуть перемовини, як вони будуть ділити країну після виборів». «В такому разі я їм кажу: не кажи гоп, поки не перескочиш, бо хребет собі вломиш, - додав А.ЯЦЕНЮК. – Або самі зломлять, або я їм поможу, як я їм тоді допоміг в конституційній «змові», щоб вона не відбулася».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що «ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ – це дві політичні фігури в Україні, які нічим не відрізняються, крім статі». «Все інше у цих політичних фірмах (бо це не є політичні партії) працює за єдиним правилом: «это мне, это мне, и все, что осталось, тоже мне, в том числе и вся страна». Тут альтернативи немає, - сказав він. – Тому, коли мова йде про вибір-2010, то це вибір між минулим і майбутнім».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «якщо запустити ТИМОШЕНКО або ЯНУКОВИЧА у владу в 2010 році, їх звідти років десять треба буде виковирювати».

«Жоден з них уже цю владу не здасть, - вважає він. – Я думаю, що наші окремі сусіди ще приклад будуть брати, як треба зубами, руками і ногами триматися за владу. Щоб цього не сталося - вибір залишається за кожним з нас».

Лідер «Фронту змін» назвав найбільшою бідою сьогодні «приспане українське суспільство».

«Найбільша біда сьогодні в Україні – це приспане українське суспільство, - сказав А.ЯЦЕНЮК. – І приспали його цих двоє (ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ). І, на жаль, Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) й одному, і другому допомагав це робити. Бо кожен з них двічі був прем’єр-міністром при повному терміні Віктора Андрійовича».