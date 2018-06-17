Який Майдан готує Янукович у Києві?

ПР планує проведення масових акцій щоб відзначити перемогу Януковича у першому турі виборів, мобілізувати зусилля для його перемоги у другом ... Намети не готуємо, і валянки теж... Резервування Партією регіонів центральних площ Києва для проведення своїх заходів є «комплексом Майдану»...

Партія Регіонів збирається “застовпити” центр столиці для виборчого Майдану. Для цього столична парторганізація ПР подала заявку на масові акції практично на всіх головних площах міста та біля ключових державних установ – Секретаріату Президента, Верховної Ради, Кабміну. Щоправда, коментують самі регіонали цю інформацію поки що врізнобій: одні “відморожуються”, інші навпаки нахвалитись планами акції не можуть. Разом з тим, схоже, у регіоналів є ще один план, поки що, не для широкого загалу…

Як може розгортатись ситуація, видно з хронології подій. Заяви, коментарі експертів та дані поінформованих джерел…

5 січня. Заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр Савченко повідомив УНІАН, що є заявка до КМДА від Київської міської організації Партії регіонів про проведення з 17 січня по 20 лютого “заходів по роз’ясненню необхідності дотримання конституційних прав громадян під час проведення виборів Президента”. Організатори акції вказали місця її проведення: вул. Михайла Грушевського: буд. №12/2 (біля будинку Кабінету міністрів України); вул. Михайла Грушевського, 5 (біля будівлі Верховної Ради України); вул. Банкова, 11 (біля будівлі Секретаріату Президента України); пл. Лесі Українки, 1 (біля будинку Центральної виборчої комісії); вул. Московська, 8 (біля будівель Вищого апеляційного адміністративного суду та Київського апеляційного адміністративного суду); Європейська площа; Софіївська площа; Михайлівська площа; Майдан Незалежності.

В цій заявці організатори не вказують кількість учасників.

6 січня. 12-00. Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО: Резервування Партією регіонів центральних площ Києва для проведення своїх заходів є «комплексом Майдану».Тут швидше тема для психологів. Всі ми знаємо, що у Партії регіонів так званий комплекс Майдану. Багато з них досі впевнені, що Віктор ЯНУКОВИЧ тоді виграв (вибори Президента України 2004-го року – УНІАН), а через Майдан цей виграш у них забрали. Саме ці комплекси спрацювали у Партії регіонів у бажанні «застолбить точку». О.ЧЕРНЕНКО не прогнозує акції протесту після першого туру президентських виборів. В той же час він наголошує, що такі акції можуть бути після другого туру. Проте, він переконаний, що таких масових акцій, як у 2004 році, цього разу не буде. В той же час О.ЧЕРНЕНКО прогнозує, що у зв’язку з тим, що чисельність учасників можливих акцій протесту буде менша за чисельність 2004 року, це може призвести до зіткнень між прихильниками різних політичних таборів.

6 січня. 13-00. Голова Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ:

Київська міська організація Партії регіонів поки що не визначилася з форматом проведення своїх вуличних акцій після 17 січня.

Чіткого формату ще немає, іде підготовча робота. Оскільки на початку січня багато вихідних днів, то заявки були подані заздалегідь, так, як це роблять всі політичні сили.

Можливо, виникне необхідність у проведенні чи агітаційно-масових заходів, чи інших - з огляду на події, які відбуватимуться під час виборів Президента України 17 січня”.

Якщо акції будуть проводитися, то виключно за рахунок київського активу Київської міської організації Партії регіонів та прихильників Віктора Януковича в Києві.

Якщо Київська влада оскаржила проведення акцій на Майдані, то це пов’язано з тим, що на Майдан було подано декілька заявок від декількох політичних сил. В Партії регіонів з розумінням ставляться до цього, оскільки ми так само за те, щоб на центральній площі столиці проводились акції неполітичного характеру.

6 січня. 13-10. Керівник прес-служби Київської міської організації Партії регіонів Костянтин Трифоненко: "Це не можна назвати масовими акціями чи демонстраціями, це можуть бути концерти.

Якісь масові акції у нас поки не заплановані. Все покаже перший тур виборів Президента України.

Намети не готуємо, і валянки теж".

Він підтвердив, що київська влада відмовила Партії регіонів проводити акції на Майдані Незалежності.

6 січня. 14-30. Заступник глави Партії регіонів Ганна Герман:

"Партія регіонів планує проведення масових акцій у Києві після 17 січня, щоб відзначити перемогу лідера ПР Віктора Януковича у першому турі президентських виборів, мобілізувати зусилля для його перемоги у другому турі та не допустити фальсифікації результатів виборів глави держави.

Ми хочемо в такий спосіб показати нашу упевненість у перемозі і в тому, що ми не дозволимо фальсифікації виборів.

Партія регіонів є політичною силою, яка найбільше зацікавлена у чесних та прозорих виборах Президента.

Янукович підписав кодекс честі кандидатів у президенти і виступає за вільні, прозорі і чесні вибори.

Ми зробимо усе, щоб не дати владі їх сфальсифікувати".

6 січня 14-52. Прихильники Віктора Януковича почнуть проведення акцій у Києві під егідою профспілок, починаючи з 12-13 січня. Про це УНІАН повідомило джерело у Федерації профспілок України.

За словами співрозмовника агентства, план дій полягає в тому, щоб зайняти ключові громадські місця в центрі столиці, випередивши штаби БЮТу. За даними, отриманими Партією регіонів, БЮТом заплановано початок проведення масових акцій на підтримку свого лідера з 15 січня. Зважаючи на це, регіонали мають намір випередити конкурентів.

До Києва прибудуть потяги та інший транспорт з людьми зі Східної України та деяких інших регіонів України. Людей планується розмістити в санаторіях під Києвом та готелях Києва, які належать ФПУ. Зокрема, за даними співрозмовника агентства, з цією метою заброньовано місця в санаторіях “Зірка”, “Перемога”, “Жовтень”, “Україна”, готелях “Дружба” та “Турист”. Всього заплановано приїзд 15-20 тисяч людей, говорить джерело в ФПУ. За його словами, всіма питаннями розміщення, харчування та іншого забезпечення приїжджих займатиметься штаб акції, розташований на базі Федерації профспілок.

6 січня. 16-00. Представник виборчого штабу кандидата на пост Президента України, лідера Партії регіонів Віктора Януковича:

Масові акції у Києві з 17 січня по 20 лютого заплановані Партією регіонів давно і спрямовані на “захист результатів виборів”. За словами джерела, зазначені масові акції у Києві з 17 січня по 20 лютого насправді були заздалегідь заплановані і є частиною загальної програми, про яку і керівництво Партії регіонів, і зокрема, В.ЯНУКОВИЧ вже неодноразово заявляли і в ЗМІ, і представникам громадськості. За словами співрозмовника агентства, “йдеться про захист результатів виборів, щоб не допустити їхньої фальсифікації. Для цього вживаються різні заходи, в тому числі юридично-правові, а також організаційно-масові”.

Представник ПР при цьому нагадав, що В.Янукович раніше заявляв про те, що готова програма під назвою “Антимайдан”. Тобто, “за необхідності, якщо будуть виявлені фальсифікації, то Партія регіонів зможе зібрати у центральній частині Києва, а також в інших містах своїх прихильників, які в різних формах, зокрема, проведенням мітингів, роздачею листівок будуть ці результати виборів захищати”, зазначило джерело.

За словами представника ПР, не обов’язково, що ці акції розпочнуться після 17 січня. “Якщо вибори відбудуться чесно, фальсифікації виборів не буде виявлено і В.Янукович отримуватиме впевнену перемогу, то, звичайно, просто збирати людей сенсу не буде. Але в будь-якому випадку необхідно відсвяткувати перемогу. Звичайно, що такі заходи будуть проведені .Тому і були подані ці заявки (на проведення масових акцій у Києві з 17 січня по 20 лютого – УНІАН)”, - відзначив співрозмовник агентства.

6 січня. 16-15. Керівник прес-центру обласного штабу Андрій Привальцев: "Про нібито заплановане проведення масових акцій у Києві після першого туру виборів Президента України, 17 січня, дізналися лише з Інтернету".

Заявок про проведення масових акцій у Луганську представники партії до місцевих органів влади також не подавали.

Перевірити дану інформацію кореспондентові не вдалося, оскільки чиновники відпочивають до 11-го січня. Черговий міськради сказав, що подібною інформацією не володіє, а прес-секретар міськради порадив звернутися 11-го січня.

У зв’язку із святами, з прес-службою міліції кореспондентові також не вдалося зв’язатися, а чергові скалали, що нічого про акції не знають.

6 січня. 17-00. Оскільки проходила інформація, що акції Партії регіонів можуть розпочатися з 12 січня, кореспондент УНІАН поцікавився у касах наявністю залізничних квитків на київському напрямку. За даними кореспондента, квитки на 11-те січня у залізничних касах на фірмовий поїзд Луганськ-Київ №20 відсутні, на поїзд №134 Луганськ-Львів (слідує через Київ) та вечірній пасажирський №88 Луганськ-Київ квитки є, але небагато.

Підготувала Світлана Артеменко