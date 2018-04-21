Калашников: базікам дамо по язику

Партія Регіонів нежартома вирішила піти в народ: відповідно до рішення своєї Політради, за тим чи іншим депутатом тепер закріплена та чи інша територіальна одиниця. Це означає, що відтепер, як за старих мажоритарних часів, у період між виборами «біло-блакитні» обранці мусять на заклик партії регулярно зустрічатися з електоратом. А тому в одній з музичних шкіл столичного масиву Виноградар відбулася подія геть немелодійна. З місцевими жителями спілкувався Олег Калашников, депутат ВР, відомий спробою відібрати у журналістів телеканалу СТБ касету, що закінчилося рукоприкладством. Виявилось, ПРУ закріпила за ним місто Південне в Одеському регіоні та Подільський район Києва. Як говорили в моєму «відмороженому» дитинстві, ясно тепер, хто район тримає.

Сам Калашников сказав, що живе тут з 1980 року, а зустрічається з виборцями вперше, але планує цей процес зробити регулярним, хоча з жителями Одеського регіону вже спілкувався. Треба визнати, жителі масиву, яких набралося кілька десятків, приймали Олега Івановича досить тепло. З одного боку, можна лихословити на тему: а хто ще, як не електорат Регіонів прийде на зустріч з членом цієї партії. З іншого боку – нечасто нині зустрінеш депутата в школі, і це підкуповує.

Олег Іванович був коректний і терплячий, він уважно вислухав жителів Виноградаря. Переважно говорили про транспорт, місцеве озеро, якому загрожує знищення тощо. Калашников сказав, що багато проблем знає особисто, оскільки живе тут. В цілому домовилися вирішувати всі разом, за допомогою громадської приймальні, яку він цього дня презентував в районі.

А ще Олег Іванович говорив:

Про тарифи Черновецького. «Тарифи діють у рамках законодавства. Треба платити. Чому? Ми проти хаосу. Платити обов`язково треба, тому що якщо ми говоримо про стабільність, про розвиток, то цей складний період треба пережити».

Про вірність. «Сьогодні людина, якій я безмежно відданий і вірний, прем`єр-міністр Віктор Федорович Янукович зробить усе, щоб країна подолала цей важкий і в економічному, і в соціальному плані час. А я йому допомагатиму».

Про страх. «2007 рік – перехідний рік, цей рік повинен стати базовим, а стартане економіка України в 2008 році. У 2004 році, коли у нас були темпи зростання економіки 12,5%, нас боялася Європа. Вони злякалися. Чому? Тому що при таких темпах зростання економіка України створить конкуренцію. Кому? Європейському Союзу, Російській Федерації».

Про велику країну. «...вибачте, але так склалося: зникла велика країна».

Про Калашникова. «Американці дали нам завод із знищення зайвих боєприпасів... вони побудували завод по знищенню автоматів Калашникова. Те, що можна продавати на світових ринках, конкурувати, ми, за вказівкою американців, знищуємо. Чудова стрілецька зброя лежить на складах, то візьміть продайте її...»

Про себе. «...може бути, тому, що я ще молодий депутат, я тільки першого скликання... я вважаю, що скрізь розкидатися запитами не зовсім гідно для нормальної людини».

Про одного з колишніх міністрів. «Він загрузнув у корупції... а сьогодні закликає всіх людей вийти по весні: вийдемо, винесемо, зірвемо. Не зірвемо. Не винесемо. Народ у нас мудрий, а всім базікам дамо по язику».

Про іншого колишнього міністра. «...інший молодий міністр, мля, ялиночки ставив по півмільйона, по мільйону гривень. Ми розберемося з усім цим...»

Насамкінець депутат відповів на запитання кореспондента УНІАН щодо того, що можна назвати «касетним скандалом Калашникова».

- Я, зі свого боку, чітко керуюся Конституцією України, чекаю рішення правоохоронних органів. Мені не висунуті ніякі звинувачення, я виступаю як свідок. Дедалі більше людей переконуються, що дій, про які так грамотно і професійно технологічно розповідали представники цього телевізійного каналу, не було в природі. Після рішення правоохоронних органів Олег Калашников збере прес-конференцію, вийде до журналістів, відповість на всі запитання. А проблеми політичних провокацій, в яких журналіст і телеоператор грали свою роль, напевно, це на їх совісті, на совісті каналу.

А ще Олег Іванович дав усім свій мобільний телефон і сказав дзвонити у будь-який час дня і ночі. Ось цей номер, коли що: 205-97-69. Користайтеся цією інформацію, як хочете.

Антон Зікора