Віхи тижня: самотність Ющенка, тривога Тимошенко і виборче правдолюбство Литвина

Україна виходить на фінішну пряму президентської кампанії. Віктор Ющенко не зумів об`єднати навколо себе кандидатів від демократичних сил. Юлія Тимошенко розраховує приголубити невдах президентської гонки в другому турі. Володимир Литвин обіцяє парламенту ударні дні.

Навіть Різдво в Україні цього разу мало політичний підтекст – кандидати запустили нову серію поздоровлень. Юлія Тимошенко вітала українців у розкішній вишиванці, а Арсеній Яценюк – єдиний з кандидатів – задіяв у зйомках ролика свою родину. Але для учасників президентської кампанії свята виявилися швидкоплинними – дуже мало часу залишилося до дня голосування, а частина виборців досі не визначилася зі своїм вибором.

Вікторові Ющенку не вдалося зробити собі подарунок до Різдва, ставши єдиним кандидатом від групи претендентів на президентське крісло. Всі названі Віктором Андрійовичем політики (Яценюк, Тягнибок, Костенко, Гриценко) наче біс від ладану тікають від ідеї створення передвиборчого альянсу з діючим главою держави. Нічого дивного – ні рейтингу, що зашкалює, ні можливості розплатитися з союзниками владними портфелями, у Ющенка сьогодні немає. В одному він залишається послідовним: на кожній зустрічі з виборцями характеризує Юлію Тимошенко як втілення всеукраїнської кризи. Можна тільки уявити, з якою огидою Ющенко декілька років співпрацював з нинішнім прем`єром, і ось, нарешті – прорвало. Причому настільки сильно, що навіть Центральна виборча комісія попередила Віктора Ющенка через зловживання службовим становищем під час поїздок країною.

Жителів Львівської області Президент «потішив» повідомленням, що Україна втратила контроль над 70% газотранспортної системи. Цифра красива, але не знайшла логічного пояснення навіть у середовищі очманілих від багатоденних свят співгромадян. На жаль Віктора Андрійовича, «газової війни» цього року немає, а «повісити» на Тимошенко нерозчищені дороги в країні йому, напевно, поки не спало на думку. НАК «Нафтогаз України» навіть достроково розплатився з «Газпромом» за поставлений у грудні газ коштами, що з`явилися в результаті перегляду вимог МВФ до норм резервування Нацбанку. Ситуація в газовій сфері вимагатиме від будь-якого глави держави рішучих і непопулярних дій відразу після обрання. Адже недаремно Віктор Янукович і Володимир Литвин практично в унісон заявили про необхідність створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і ЄС.

Юлія Тимошенко продовжує запевняти, що ціна газу для побутових потреб не виросте. Заразом прем`єр пообіцяла не реагувати на президентські випади на свою адресу. Власне, не жіноча це справа – у Юлії Володимирівни кваліфікована юридична служба, і у разі перемоги лінчуванням Ющенка займуться в судах. Правда, поки Феміда відмовилася підморгнути лідерові БЮТ. Київський адміністративний апеляційний суд не задовольнив позов прем`єра, яка оскаржувала рішення Центрвиборчкому. ЦВК 4 січня дозволила голосувати вдома всім, хто заюажає, як це і записано в законі «Про вибори Президента України», прийнятому стараннями фракцій БЮТ і Партії регіонів. Хоча Тимошенко метала грім і блискавки, відмінити цю норму їй не вдалося. Будемо відверті – проводити «надомні вибори» можуть практично всі учасники виборчого процесу, але першою заявивши про можливість фальсифікацій, Юлія Володимирівна отримала моральні дивіденди. Мабуть, вперше в новітній українській історії прем`єр заявила про небезпеку фальсифікацій з боку опозиції. Далі буде.

Ще одна «фішка» Тимошенко – неприховане бажання прем`єра взяти участь у телевізійних дебатах з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем. Юлія Володимирівна наполегливо пропонує своєму недавньому ситуативному союзникові душевно поговорити в прямому ефірі, але той продовжує відмовлятися від діалогу. Янукович, схоже, погодиться зізнатися в боягузтві, але не опиниться віч-на-віч з Тимошенко на очах у мільйонів телеглядачів. Вже зрозуміло, що розмова з прем`єром для лідера опозиції може стати провальною, а для лідера БЮТ приборкання в прямому ефірі вождя «регіоналів» - мабуть, єдина можливість наростити рейтинг перед 17 січня.

Володимир Литвин, якого давно помітили на виборчому правдолюбстві повідомив співгромадянам, що фаворити виборів ведуть боротьбу за абсолютну владу. Володимир Михайлович, зі свого боку, прагне довести, що Президент України повинен бути арбітром нації, вихідцем з народу і носити прізвище Литвин. Якщо говорити серйозно, то досить несподівано спікер виступив проти Леоніда Черновецького, і закликав 30 травня провести дострокові вибори не тільки в місцеві органи влади по всій країні, але і в Києві. Реакція столичного градоначальника, який перебуває у перманентній відпустці, на ініціативу киянина Литвина поки не відома. І дуже цікаво, чи вдасться Володимирові Михайловичу між першим і другим туром провести в парламенті ударний тиждень, призначивши вибори в столиці, подолати вето на заборону продавати землю і зберегти за собою спікерське крісло.

Євген Магда