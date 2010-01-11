Соболєв сумнівається, що з Януковича судимості були зняті законно

Народний депутат України від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ сумнівається, що з Віктора ЯНУКОВИЧА судимості були зняті у встановленому законодавством порядку.

Про це йдеться в коментарі С.СОБОЛЄВА, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

Зокрема, С.СОБОЛЄВ нагадав, що звертався до Міністерства юстиції України з проханням роз’яснити, чи має право “двічі судимий В.ЯНУКОВИЧ балотуватися на пост Президента України”. За словами депутат, у відповіді Міністерства юстиції на його депутатське звернення зазначається, що закон суттєво обмежує можливості судимого громадянина обіймати посади на державній службі, у правоохоронних органах та в різних сферах громадського життя. Мін’юст, зокрема, повідомив, що для судимих громадян існують обмеження щодо призначення на посади в державних органах влади, їх апараті, органах місцевого самоврядування, проходження служби у Збройних Силах та правоохоронних органах, а також перебування на дипломатичній службі. Крім того, такі особи не мають права усиновлювати дітей.

Водночас, у своєму листі міністерство наголошує, що обмеження не стосуються осіб, з яких була знята судимість.

Проте С.СОБОЛЄВ має сумнів, що з В.ЯНУКОВИЧА судимості були зняті у встановленому законодавством порядку, адже правоохоронні органи кілька років розслідували кримінальну справу щодо фальсифікації цієї процедури. Так, С.СОБОЛЄВ нагадує, що “влітку 2005 року прес-служба Генпрокуратури повідомляла, що прокуратура Донецької області встановила, що протягом 2002-2004 років посадові особи Апеляційного суду області підробили дві постанови президії Донецького облсуду від 27.12.1978 про нібито скасування двох вироків щодо В.ЯНУКОВИЧА. Йшлося про вироки народного суду Єнакієвого від 15.12.1967 року за ст. 141 ч. 2 Кримінального кодексу УРСР із закриттям впровадження по кримінальній справі і від 18.07.1970 року за ст. 102 КК УРСР із закриттям впровадження по кримінальній справі”. (УНІАН: За даним фактом прокуратурою Донецької області було розпочате досудове слідство. При цьому колишній голова Донецького обласного суду, колишній голова Верховного Суду України Віталій БОЙКО заявив, що судимості В.ЯНУКОВИЧА були скасовані законно. За словами судді, в грудні 1978 року він підписав дві ухвали президії обласного суду про скасування судимостей В.ЯНУКОВИЧА. Він зазначив, що "оригіналу тієї ухвали президії зараз немає", проте є її копія, яка зберігається в обласному архіві.)

Народний депутат також нагадав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, більшість українців (57,5%) вважають, що особа, яка була засуджена за скоєння кримінальних злочинів, навіть якщо її судимість було знято в установленому законом порядку, не повинна мати права бути обраною Президентом. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова в жовтні 2009 року. С.СОБОЛЄВ нагадав дані дослідження того ж Центру в жовтні 2004 році, в якому 80% опитаних відзначили, що не довірять свою дитину вчительці, яка двічі сиділа в тюрмі або вихователю з подібною біографією. “А чи готові українці довірити двічі засудженому В.ЯНУКОВИЧУ цілу країну? – запитує парламентарій. – Звичайно ж, ні”.