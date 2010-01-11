Литвин зрозумів, що коли немає конфлікту, політикам нема чим зайнятися

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що якщо новий Президент України одразу після виборів запропонує провести нову конституційну реформу, це лише поглибить політичне протистояння.

Про це він заявив у неділю в ефірі програми «Кращий кандидат» на телеканалі ICTV.

За словами В.ЛИТВИНА, “у нас прийнято пояснювати невдачі та прорахунки у діяльності політиків недосконалістю Конституції”.

При цьому, нагадав він, нинішній глава держави протягом своєї каденції півтора року мав «повноваження Леоніда КУЧМИ» і 3,5 роки - повноваження “дещо інші”.

За словами В.ЛИТВИНА, “конфлікти у нас протягом 5 років існували завжди”. “Висновок – не в цьому полягає ключова проблема”», - сказав він.

Як сказав голова ВР, постановка питання про конституційну реформу є продовженням конфлікту, у якому лише можуть існувати чинні політики, оскільки “коли немає конфлікту, вони не знають, чим зайнятися”.

Спікер наголосив, що майбутній Президент повинен насамперед бути гарантом існуючої Конституції. «Якщо новий Президент одразу поставить питання про конституційну реформу, я переконаний, що це продовження існування України у конфліктному середовищі, і я переконаний, що це втрата двох років», - сказав В.ЛИТВИН.