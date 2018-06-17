Чому грузинських спостерігачів не пускають на українські вибори?

Учора Центральна виборча комісія відмовилау реєстрації офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії . За реєстрацію 2011 спостерігачів від Грузії проголосували лише 7 членів ЦВК при мінімальній кількості для прийняття рішення – 8. Усі, хто не проголосував, - квота регіоналів. Вони мотивували це тим, що спостерігачів дуже багато й вони не встигли розглянути всіх на наявність необхідних для реєстрації документів. Член ЦВК Тамара Астахова запропонувала прийняти постанову лише щодо 378 осіб, проте голова ЦВК Володимир Шаповал зауважив, що комісія зможе повернутися до розгляду питання реєстрації спостерігачів від Грузії у разі, якщо відбудеться другий тур виборів Президента України.

Сьогодні голова парламентського Комітету з закордонних справ, голова делегації ВР у Парламентській асамблеї ОБСЕ Олег Білорус звернувсядо Президента України, голови ВР, генерального прокурора і Вищого адміністративного суду із закликом дати належну оцінку рішенню ЦВК. Нардеп заявив, що це «безпрецедентний міжнародний скандал»

Загалом на сьогодні ЦВК зареєструвала 3149 офіційних міжнародних спостерігачів на президентських виборах України, тому цифра у 2011 спостерігачів тільки від маленької Грузії дещо дивує. Тим більше, що тисяча з них мала спостерігати в Донецькій області, решта - теж у східному регіоні та Криму. Хтось скаже, що це Ющенко домовився зі своїм другом Саакашвілі. І той, мовляв, не поскупився відправити цілу гвардію в Україну. Чи може, таким чином Саакашвілі вирішив завести дружбу ще з іншим можливим Президентом України – Юлією Тимошенко?! Джерело в БЮТ нам відверто натякнуло: Грузія відстоює засади Майдану і Юлія Володимирівна теж, тому висновки робіть самі.

– Відвертіше сказати не можу, бо мій телефон прослуховується, і завтра все сказане неофіційно, стане офіційним, – переймалося джерело.

Посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе дуже розчарований, що його співвітчизників не зареєстрували:

- Фінансування проживання, транспорт сюди, звідси і по території України – все за рахунок Грузії. Жодної копійки українська сторона не мала платити. Для нас було принципово важливо отримати відповідну згоду ЦВК, бо мало де можна знайти країну, в які відмовляють представникам дружньої країни для спостереження у виборах.

Пан Посол відмовився коментувати, чому, на його думку, ЦВК відмовило в реєстрації грузинам. І не погоджується з закидами, мовляв, навіщо такій маленькій Грузії, з такою кількістю проблем фінансувати спостерігачів на українських виборах... Каже, що це тільки їхні проблеми. І звертає увагу, що в Україні дуже багато виборчих дільниць. Тільки в Донецькій області більше 2,5 тисячі, тому не дивно, що вони вирішили відправити аж 2011 своїх спостерігачів.

Деякі співвітчизники Посла взагалі шоковані тим, що Грузія сьогодні тратиться на таку кількість очей хоча й заради дружньої країни. Лідер грузинської громадської організації «Ліга народного захисту» Ірина Чантурія: – Яка дружба б не була, не думаю, що ці дві тисячі спостерігачів тут комусь допоможуть. Може цю цифру визначила дружба між керівниками держав, але все одно вона дивна. Це взагалі якесь безглуздя, судячи з тої ситуації, в якій зараз знаходиться Грузія.

Екс-міністр з врегулювання конфліктів Грузії Георгій Хайндрава каже, що рішення про 2011 спостерігачів могла прийняти тільки одна людина:

– Гадаю, що ніхто з України до цього відношення не має. Як на мене, Саакашвілі сам приймав таке рішення. Це абсолютно неадекватна людина, він ніколи нікого ні про що не питає, робить усе, що сам захоче. І ця цифра якраз говорить про абсолютну неадекватність Саакашвілі, бо дві тисячі спостерігачів відправляти в навіть дуже дружню країну, – ненормально. У цьому й вся відповідь. На наших виборах було лише п’ятсот людей з усього світу.

В українських експертів свої думки щодо грузинських спостерігачів. Зокрема, Віктор Небоженко каже, що спостерігачів не зареєстрували з однієї простої причини…

– Два провідні політичні гравці, які практично володіють електоральним полем, – Партія регіонів і БЮТ – не хочуть, аби в їхні результати вмішувалися інші, а грузинські спостерігачі сприймаються як особиста команда Саакашвілі. А Саакашвілі в дуже близьких відносинах з Ющенком. Тому вони бояться, що всі грузини скажуть, що вибори сфальсифіковані, відповідно, їх не допустили.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера, каже, що взагалі рішення про відмову в реєстрації не було, сама постанова про реєстрацію не набрала достатню кількість голосів, тому що члени Комісії не мали часу ознайомитися з усіма анкетами. А закон чітко встановив, що за п’ять днів повинні прийняти рішення. Іншого не дано.

Експерт з виборчого права Олександр Барабаш схиляється до версії Магери. Каже, що є певні вимоги розгляду документів за термінами і за складом документів. А тут, на його думку, відбулося просте порушення в документах, термінах. Це, звісно, прикрий випадок, проте політики тут шукати не варто.

Інший політолог Вадим Карасьов вважає, що грузинських спостерігачів не допустили тому, що вони могли підняти шум:

– З російськими спостерігачами все зрозуміло. Європейські не хочуть великого скандалу, вони не зацікавлені в тому, щоб помічати подібні речі. А ось грузини могли б підняти шум, зробити розголос у європейських інституціях. Чому їх так багато? Тому що на українських виборах вирішується доля Грузії, як і доля Білорусії. Ті, хто збирається робити порушення, робитимуть їх маленькими, які європейці й не помітять, а грузини ж більш обізнані на пострадянському просторі. Тому вони повноцінні спостерігачі. Зрозумійте, проблема не в прізвищах… Грузинські спостерігачі хотіли, аби в Україні перемогли демократичні сили. І відповідно, продовжився військовий, ідеологічний, політичний союз України та Грузії, бо якщо виграє сьогоднішній фаворит, такого союзу не буде.

Народний депутат від БЮТ Сергій Соболєв каже, що в історії з грузинськими спостерігачами все легко зрозуміти, коли подивитись, хто зіграв ключову роль у тому, що спостерігачів не зареєстровано. За його словами, “всі члени БЮТ у ЦВК голосували за те, щоб зареєструвати грузинських спостерігачів. А Партія регіонів не захотіла їх реєструвати, тому що вони (регіонали - Ред.) готують цілу низку фальсифікацій: голосування вдома, питання щодо реєстрації в день виборів. У Януковича думають, що вони повторять «успіхи» 2004 року. Цих дві тисячі спостерігачів дали б можливість краще проконтролювати чесність виборів. Отже, відмова в їх реєстрації – це пряме порушення демократії. Таким чином ПР уже показує, яким чином вони хочуть керувати країною”.

Ксеня Лесів