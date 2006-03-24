Польський посол радить колегам-українцям менше розмовляти без краваток

У двосторонніх договорах між Україною і Росією є усі необхідні інструменти для вирішення пробем базування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

“У договорі про перебування ЧФ РФ на території України є усі інструменти вирішення двосторонніх спорів. Угоди, які підписані у 1997 році, не є поганими, і зараз треба менше розмовляти без краваток, а більше говорити про технічні питання їх реалізації”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що це питання, перш за все, стосується двосторонніх відносин і на хід цих двосторонніх відносин не впливає ні НАТО, ні Євросоюз.

“Я переконаний, що Україна та Росія - це дві дуже близькі країни, і не чув, що Києву потрібен посередник для розмов з Москвою. Сьогодні є певні суперечки між двома країнами, але це суперечки між політиками. Це нормально – між країнами ЄС також є неузгодженні питання”, - зауважив посол.

“Ми хотіли б, аби Україна була незалежною державою, і всі відповідним чином до неї ставились. Усі мають зрозуміти, що Україна - серйозна і незалежна держава, назавжди”, - додав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.