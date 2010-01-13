Луценко: з таким же успіхом суд міг мені заборонити ходити на червоне світло

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО в апеляційному порядку оскаржив рішення суду про заборону йому агітувати за кандидата в Президенти Юлію ТИМОШЕНКО у робочий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістів. (УНІАН: Окружний адмінсуд Києва своїм рішенням від 11 січня зобов`язав Ю.ЛУЦЕНКО “утриматися від агітації у робочий час”, а саме: від ведення передвиборної агітації “на час перебування його на посаді міністра внутрішніх справ”).

Ю.ЛУЦЕНКО назвав абсурдним це рішення суду. «Суд з таким же успіхом міг заборонити мені ходити на червоне світло світлофора. Я дійсно не ходжу на червоне світло і не агітую у робочий час. Рішення суду абсурдне», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр повідомив, що оскаржив це рішення суду в Київському апеляційному адміністративному суді.

«На сьогодні це рішення суду призупинене. Я завжди агітував за ТИМОШЕНКО, виключно коли йшов у відпустку, що передбачено законом», - підкреслив він.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, дивним є також формулювання рішення суду. «Я не можу назвати це рішення суду інакше, як післяноворічним. Йшлося про те, що я нібито у Черкасах, у драмтеатрі, агітував міліцію і вручав їм ордени. Та не вручав я ніяких орденів у драматичному театрі, і представників міліції там не було. Там були жителі Черкас, перед якими я проводив політичну агітацію. І ніяких медалей, ніяких інших дій як міністра я там не здійснював. Я суду надав наказ по міністерству про те, що функції міністра виконувала інша людина, і розпорядження прем`єр-міністра про те, що мені дозволена цього дня відпустка. Але суд це не переконало. Наскільки я розумію, необхідний політичний прецедент», - уточнив міністр деталі рішення суду про заборону проведення агітації у робочий час.