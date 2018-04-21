74% підтримують закон про імперативний мандат
Переважна більшість користувачів Інтернет-сторінки УНІАН схвалює закон про так званий імперативний мандат, який позбавляє місцевих депутатів права міняти політичну орієнтацію...
Переважна більшість користувачів Інтернет-сторінки УНІАН схвалює закон про так званий імперативний мандат, який не дозволяє депутатам місцевих рад залишати ряди фракції, утвореної на базі політичної сили, за списками якої депутати пройшли в раду. Перебіжчики можуть бути позбавлені депутатського мандата.
Проти такого закону висловилося менш як двадцять відсотків відвідувачів нашої веб-сторінки.
Запитання сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви закон про імперативний мандат, який позбавляє місцевих депутатів права міняти політичну орієнтацію?”
Ми отримали такі результати:
“Так” – 73,5%;
“Ні” – 19,2%;
“Мені байдуже” – 4,3%;
“Інше” – 0,8%.
Загалом відповіло 1770 респондентів (станом на 24 січня, 14:45).
Серед власних варіантів відповіді містяться такі: “За нинішньої ситуації підтримую, потім, коли ситуація виправиться, цей закон стане непотрібен”; “Цей закон – узурпація влади в руках керівництва партій, усі голосують за велінням шефа”; “Було б добре прийняти такий закон щодо депутатів також і Верховної Ради”; “Як вирішить Конституційний Суд”; “Вибори депутатів місцевих рад треба повернути в рамки мажоритарної системи”; “Не в такій редакції”; “Заборонити міняти сексуальну орієнтацію!”; “Загалом не підтримую, але наразі це необхідно”.
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