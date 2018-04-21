74% підтримують закон про імперативний мандат

Переважна більшість користувачів Інтернет-сторінки УНІАН схвалює закон про так званий імперативний мандат, який не дозволяє депутатам місцевих рад залишати ряди фракції, утвореної на базі політичної сили, за списками якої депутати пройшли в раду. Перебіжчики можуть бути позбавлені депутатського мандата.

Проти такого закону висловилося менш як двадцять відсотків відвідувачів нашої веб-сторінки.

Запитання сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви закон про імперативний мандат, який позбавляє місцевих депутатів права міняти політичну орієнтацію?”

Ми отримали такі результати:

“Так” – 73,5%;

“Ні” – 19,2%;

“Мені байдуже” – 4,3%;

“Інше” – 0,8%.

Загалом відповіло 1770 респондентів (станом на 24 січня, 14:45).

Серед власних варіантів відповіді містяться такі: “За нинішньої ситуації підтримую, потім, коли ситуація виправиться, цей закон стане непотрібен”; “Цей закон – узурпація влади в руках керівництва партій, усі голосують за велінням шефа”; “Було б добре прийняти такий закон щодо депутатів також і Верховної Ради”; “Як вирішить Конституційний Суд”; “Вибори депутатів місцевих рад треба повернути в рамки мажоритарної системи”; “Не в такій редакції”; “Заборонити міняти сексуальну орієнтацію!”; “Загалом не підтримую, але наразі це необхідно”.

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