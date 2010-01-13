Тигрюля жива та здорова, але стала жертвою чорного піару. Про це заявив директор Ялтинського зоопарку «Казка» Олег Зубков, коментуючи чутки, розповсюдженні у ЗМІ про начебто отруєння білого тигреняти, подарованого зоопарку прем’єр-міністром Юлієї Тимошенко влітку минулого року.

«Тигрюля стала справжнім символом року 2010-го. Тому я був дуже прикро здивований, почувши від журналістів про начебто смерть Тигрюлі. Я переконаний, що це все підступи політичних конкурентів Юлії Тимошенко, це те, що називають чорним піаром», - відзначив Зубков.

Він підкреслив, що Тигрюля для Ялтинського зоопарку значить дуже багато. Вона стала символом відродження закладу після жахливої трагедії, яка там трапилася минулого року, коли якісь нелюди дійсно потруїли тварин.

«Ми надаємо усім журналістам, які нам телефонують, фотографії, які підтверджують, що Тигрюля жива та здорова. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати наш зоопарк, щоб переконатися, що з тигром все в порядку», - закликав Зубков.

Директор зоопарку висловив вдячність за подарунок прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і сподівається, що вона незабаром відвідає «Казку».

Зубков повідомив, що тигриці уже підшукали пару. «Фахівці зоопарку сподіваються, що згодом у неї народяться маленькі білі тигренята».

При цьому він відзначив, що Тигрюля поки не переїхала до нового комфортабельного вольєру, хоча він готовий.

«Ми відправили (до Києва) пакет документів, що вольєр готовий. Юлію Володимирівну чекаємо. Чекаємо, що вона заїде і переріже стрічку. Це ж її хрещениця», - сказав О.ЗУБКОВ, відзначивши, що поки не знає дату приїзду Ю.ТИМОШЕНКО.

Бенгальського тигра-альбіноса керівнику українського уряду подарували організатори фестивалю «Чорноморські ігри» у Скадовську наприкінці серпня 2009 року. Ю.ТИМОШЕНКО передала тварину до зоопарку в Ялті.

Довідка УНІАН. Зоопарк «Казка» створено у 1995 році О.ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. На сьогодні у звіринці утримуються понад 900 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.