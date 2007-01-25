Європейські політики закликають Ющенка і Януковича припинити бойові дії

Співдоповідачі ПАРЄ по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД закликають до припинення “бойових дій” між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюднених сьогодні інформаційних зауваженнях співдоповідачів за результатами візиту в Україну, який відбувся 9-12 жовтня 2006 року.

“Конфронтація, що триває, зводить нанівець сподівання на політичний консенсус у прийнятті найважливіших рішень для прискорення вкрай необхідних Україні реформ”, - зазначається в інформаційних зауваженнях.

В документі також наголошується, що підписання Універсалу національної єдності було, в цілому, позитивною спробою підтримати “момент реформ”, розпочатих урядом Юрія ЄХАНУРОВА, та курс на євроатлантичну інтеграцію. Однак у реальності “він лише дав можливість Партії регіонів прийти до влади та виконувати владні функції, не особливо дотримуючись положень Універсалу”, зазначають співдоповідачі ПАРЕ.

“Українська непередбачувана політична система, без зафіксованих правил, моральних норм чи політичних традицій, в умовах якої угоди між політичними силами підписуються лише для того, щоб бути порушеними наступного дня, помножена на нестачу стратегії та прозорості, відсутність зацікавленості в реформах та повернення дискредитованих за часів епохи Леоніда КУЧМИ особистостей до державного апарату, викликає сумніви щодо незворотності духу Універсалу, збільшує відстань між державою та суспільством в Україні і серйозно підриває міжнародну репутацію України як надійного партнера”, - наголошується у висновках.

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД зазначають, що окрім чесних виборів в Україні не виконано жодної з обіцянок Майдану.

“Сучасна політична реальність в Україні демонструє, що крім проведення вільних та прозорих виборів в березні 2006 року, обіцянки, надані на Майдані, щодо встановлення чистого, чесного та компетентного управління і запровадження принципів верховенства права і прозорості на всіх рівнях не виконані”, - наголошується у документі.

В інформаційних зауваженнях записано, що новий Кабінет міністрів переобтяжений кількістю урядовців, які персоніфікуються з корупційним відстоюванням бізнес-інтересів та маніпуляціями під час виборів напередодні помаранчевої революції.

При цьому, співдоповідачі ПАРЄ відзначають, що нетранспарентні переговори щодо створення коаліції протягом півроку, недостатність політичних “кольорів” серед так званих коаліційних партнерів та “темний торг” при створенні “великої коаліції” призвели до того, що люди не знають “за кого насправді вони голосували”.

Як повідомляв УНІАН, Х.СЕВЕРІНСЕН та Р.ВОЛЬВЕНД відвідали України 9-12 жовтня 2006 року.