У БЮТ заявляють, що ПР буде пачками реєструвати заяви липових хворих

Виборчий штаб «Донбас» кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО чекає, що в п`ятницю-суботу представники Партії регіонів “будуть пачками реєструвати заяви “липових хворих”, які забезпечать їм перемогу на виборах”. Про це говориться в переданому УНІАН повідомленні штабу БЮТ.

“Вже сьогодні їх кількість зростає з кожним днем. Масові фальсифікації можуть захлеснути Донбас і значно спотворити результати волевиявлення”, - говориться в заяві штабу.

“Фішка” регіоналів у вигляді голосування вдома була успішно “обкатана” на Донбасі в 2004 році. Проте в 2010 році ця брудна технологія використовуватиметься ще активніше, ніж на попередніх виборах, - упевнені у виборчому штабі Ю.ТИМОШЕНКО. - Оскільки згідно зі змінамами, які було внесено до законодавства, тепер «вдома» може проголосувати хто завгодно без будь-яких документів – достатньо лише заяви. Цим, звичайно ж, скористаються ті, хто боїться чесного вибору жителів Донбасу і має намір сфальсифікувати вибори”.

За інформацією БЮТ, у 2004 році саме в Донецькій і Луганській областях «вдома» проголосувала найбільша кількість виборців по всій Україні. Наприклад, 26 грудня 2004 року в Донецькій області цей показник становив 88,5 тисяч чоловік, у Луганській – 49,2 тисячі. Для порівняння, в сусідній Дніпропетровській області «вдома» проголосувало лише 26,1 тисячі чоловік.

На цих виборах, станом на 11 січня, в Донецькій області зареєстровано 249 тис. 195 заяв про голосування «вдома», заявляють в БЮТ. Це 7,1% від всіх виборців. В деяких округах кількість таких заяв «зашкалює» до 11%. Так, наприклад, в окрузі 60-му - цей показник становить 11,1%, в округах 57-му, 52-му, 55-му – 11%, в 56-му, 54-му, 43-му – 10,9%.

Водночас, зазначають в БЮТ, у середньому по Дніпропетровській області кількість бажаючих проголосувати вдома становить лише 1,2%, у Запорізькій – 0,2%, у Львівській – 0,4%. Таке масове бажання дончан голосувати «вдома» можна пояснити лише підготовкою масових фальсифікацій, переконані в штабі кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми зробимо все, щоб зупинити це беззаконня в рамках законодавства, але також закликаємо спостерігачів і членів виборчих комісій максимально відстежувати ситуацію з цього напряму і попереджати спроби фальсифікацій», - говориться в заяві штабу БЮТ.

Водночас, представник ПР Микола АЗАРОВ спростовує ці заяви. “Заява про те, що в Донецьку 11% виборців хочуть голосувати вдома – брехня. Ми перевірили всі дільниці – на жодній з них немає більш як півтора відсотки виборців, які заявили, що вони не зможуть прийти до урн, і тому просять про голосування вдома”, - цитує М.АЗАРОВА прес-служба Партії регіонів. “Такою відвертою брехнею Ю.ТИМОШЕНКО намагається виправдати свою неминучу поразку на президентських виборах”, - наголосив М.АЗАРОВ.