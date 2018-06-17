До учасників акції протесту біля Кабміну застосували силу (фото)

Біля Кабінету міністрів відбулася акція протесту, присвячена відмові уряду виплачувати підвищені пенсії. Фотокамера зафіксувала, як до учасників акції застосували силу (фото – з сайту Партії регіонів).

Коментуючи ці події, їх учасник, народний депутат, заступник голови Партії регіонів, міністр праці та соціальної політики в “опозиційному уряді” Михайло Папієв зазначив: “Сьогодні, коли на мирну акцію протесту пенсіонерів напали більш як тридцять бойовиків, я реально побачив, яке майбутнє життя нам готує Тимошенко. Вони відверто нехтували тим, що перед ними літні громадяни, і в зухвалий спосіб, провокаційно намагалися припинити цю акцію з тим, щоб люди не могли відстоювати свої конституційні права”, передає прес-служба ПР.