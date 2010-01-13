Яценюк розказав, у скільки обійшлася його виборча кампанія
Та про основні "неймовірні витрати"
Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його виборча кампанія коштувала близько 80 млн. грн..
Як передає кореспондент УНІАН, про це політик сказав сьогодні на прес-конференції.
“Якщо пам’ятаєте, я тижні два тому в одній з передач сказав, що це буде близько 80 млн. грн. загальний бюджет”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.
При цьому він зазначив, що варто порівняти ці витрати з витратами інших кандидатів. За словами А.ЯЦЕНЮКА, він мав в 10 разів менше реклами, ніж усі інші його основні політичні опоненти.
“Основний компонент витрат, неймовірних витрат – це доступ до телебачення. Тут виникає взагалі питання по виборам – чи ти стаєш частиною якогось олігарха – тоді в тебе є гроші і тебе показують 24 години на телебаченні. Але тоді ти не політик, а актор. А я все ж таки політик”, - продовжив А.ЯЦЕНЮК.