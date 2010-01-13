Блок Литвина: вибори до місцевих рад мають відбутися за новими правилами

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Віктор СІНЧЕНКО (фракція Блоку Литвина) переконаний, що вибори до місцевих рад мають відбуватися за мажоритарною системою або за відкритими списками. Про це він сказав на брифінгу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі фракції, депутат наголосив, що “виборче законодавство має бути змінене з метою захисту конституційних прав громадян України”. За його словами, «вибори до місцевих рад у травні мають відбуватися за новими, справедливими правилами». При цьому додав, що «чинна пропорційна система виборів до місцевих рад довела свою повну неспроможність захищати інтереси громадян».

В.СІНЧЕНКО вважає, що «чинна виборча система насправді позбавляє людей вибору, адже часто вони вимушені голосувати за тих, кого визначає партійний «вождь», або за тих, хто купив місце у партійному списку». На його переконання, вибори до місцевих рад мають відбуватися за мажоритарною системою або за відкритими списками. «Люди мають обирати не «котів у мішку», а конкретних людей, яких вони добре знають, поважають і яким довіряють», – наголосив він.

В.СІНЧЕНКО наголосив, що великою мірою позитивні зміни виборчого законодавства залежать від позиції майбутнього Президента України. «Серед провідних політиків найбільш принциповим і послідовним ставленням до проблеми виборчого законодавства відзначається Володимир ЛИТВИН», - додав він. За його словами, саме в цього політика є “унікальний досвід державної роботи, він добре знає ситуацію в органах місцевого самоврядування”. В.СІНЧЕНКО підкреслив, що “безперечно, ЛИТВИН на посту Президента доб’ється необхідних змін, і наступні вибори до місцевих рад відбуватимуться за справедливими правилами».