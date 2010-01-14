Литвину ці вибори нагадують шизофренію із в’ялим перебігом

Голова Верховної Ради України, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН порівняв перебіг виборчого процесу в країні з шизофренією із в’ялим перебігом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав учора ввечері в ефірі телерадіоагентства "Новий Чернігів".

За словами В.ЛИТВИНА, під час виборчих перегонів не було запропоновано нових ідей, не зроблено глибинний аналіз стану, в якому перебуває Україна, натомість зроблена "ставка на те, щоб зробити фальшування".

В.ЛИТВИН заявив, що з лідерів передвиборчої гонки "одні пропонують залишитися людям голосувати вдома. До них прийдуть і запропонують, за кого голосувати, а потім по дорозі ще додадуть бюлетенів". Інша сторона працює у напрямку приписування на дільницях "мертвих душ". Зокрема, В.ЛИТВИН зазначив, що за його даними, на одній із дільниць у Хмельницькій області, де зареєстровано 2 тисячі виборців, було виявлено ще 400 "мертвих душ". Між тим політик підкреслив, що поправки до виборчого законодавства, які тепер критикуються, підтримали і БЮТ, і Партія регіонів.

Голова Верховної Ради України закликав громадськість докласти усіх зусиль, щоб не допустити фальсифікацій у день голосування, під час підрахунку голосів, щоб новий Президент України був легітимним. "Треба зробити все, щоб люди мали свідомий вибір, а вибори не були сфальшовані", - наголосив В.ЛИТВИН.