Кому й навіщо потрібне всенародне обговорення проекту Бюджетного кодексу

“Вона підкреслила, що згідно з новим кодексом, сплачені податкові надходження залишатимуться там, де люди живуть та працюють, а не перераховуватимуться в центр”...

Поклавши руку на серце, зізнайтеся. Ви за те, щоби скасувати осоружний, остогидлий, маніакально-корупційний ПДВ?

Так.

Ви за те, щоб скасувати 38 відсотків нарахувань на фонд заробітної плати, а натомість перераховувати відсотків десять на Ваш і тільки Ваш персоніфікований пенсійний рахунок?

Так.

Ви за те, аби всі сплачені Вами податки до останньої копійчини залишалися у Вашій територіальній громаді й ішли на оплату ремонту Вашого під’їзду, асфальтування Вашої вулиці, зарплату вихователям Вашої дитини в дитсадку, учителів, Вашого сімейного лікаря і Вашого ж дільничного міліціонера?

Так.

Ви за те, щоб дострокового випустити на волю злочинців, хай навіть вони усвідомили свою провину?

Проти.

Оскільки відповіді на ці запитання очевидні, то автори нашої пошматованої Конституції, беручи за приклад десятки конституцій світу, вписали до неї статтю 74:

«Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії».

Гратися в опитування з бюджетом і податками небезпечно, хай навіть їхній результат не матиме імперативних наслідків: генетично закладений у наші ДНК егоїзм автоматично гарантуватиме всенародний «одобрямс».

Однак політики граються. Юлія Тимошенко – цитуємо за урядовим веб-порталом – «розпочинає всенародне обговорення проектів нового Бюджетного кодексу та Держбюджету-2010»:

«Вона підкреслила, що згідно з новим Бюджетним кодексом, сплачені податкові надходження залишатимуться там, де люди живуть та працюють, а не перераховуватимуться в центр. «Це буде перший народний бюджет країни, який дозволить селам, селищам та містам України розквітнути», – зауважила Прем`єр-міністр... Юлія Тимошенко підкреслила, що всенародне обговорення Бюджетного кодексу та Держбюджету-2010 необхідно провести в найближчі місяць-півтора... Прем`єр-міністр переконана, що громади повністю інтелектуально готові розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами: «Ви що, не можете справитися зі своїм власним бюджетом інтелектуально? Це що, важка ситуація, коли «нападають» гроші?»

Обговорювати бюджет і бюджетну конституцію, яким є Бюджетний кодекс, теоретично можна, ось тільки результат цих «обговорень» відомий заздалегідь.

Не знайдеться в Україні жодної місцевої Ради, яка б не захотіла залишити у своєму розпорядження 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, податку на доходи підприємств, акцизи та єдиний податок. І ПДВ теж, але за одної умови – цей податок зараховуватиметься до місцевого бюджету, а його негативне сальдо відшкодовуватиме центральний бюджет.

Прикордонні області, які беруть на себе основний транзитний тягар транспортних потоків, зажадають мати собі частку мита.

Територіальні громади, де ведеться видобуток корисних копалин, – хіба не мають права на загальнодержавну плату за користування надрами? А Полтавщина, Галичина, Крим і Слобожанщина, де провадиться розробка залишків вітчизняних вуглеводнів? – хіба не є справедливим зараховувати до їхніх бюджетів рентну плату за газ і нафту?

А області й райони, по території яких проходять магістральні трубопроводи? – хіба не по-людськи було б ділитися з ними пропорційною часткою плати за транзит газу, нафти й навіть аміаку?

А вишки мобільного зв’язку та радіо й телебачення, які мов гриби повиростали по населених пунктах і опромінюють населення? – хіба не слід зараховувати до відповідного бюджету частину плати за частотний ресурс у вигляді компенсації?

І чому область, яка в межах своєї юрисдикції збирає внесків до Пенсійного фонду більше, ніж виплачує пенсій, має перераховувати надлишок у центральний апарат?

Скажете, абсурд? Та ні, ви уважно перечитайте прем’єр-міністра, яка дослівно стверджує: згідно з новим Бюджетним кодексом, «сплачені податкові надходження залишатимуться там, де люди живуть та працюють, а не перераховуватимуться в центр». Відповідно, головний урядовець усерйоз вважає, що на місцях виникне «складна ситуація, коли «нападають» гроші».

Міліція, дипломатія, армія, наука, вища освіта, державний апарат, судова система – усі ці інгредієнти держави фінансуватимуться за рахунок чого, якщо не податкових надходжень, які відтепер залишатимуться на місцях? За рахунок євробондів? Дивідендів МВФ? Випотрошення державних банків? Емісії грошей? Продажу газу зі сховищ? Чи якогось іншого, невідомого нам фіскального духу?

Та й проект бюджету обговорювати для пересічного українця – при всій до нас, маленьких українців, повазі – річ складна без відповідної підготовки. Як тут не погодитися з Литвиним? «Українська влада втратила будь-які гальма. Щойно в нас закінчилося тріумфально всенародне обговорення Конституції і всенародне схвалення. Це саме стосується і обговорення бюджету”, – сказав він. Литвин висловив сумнів, що проста людина зможе обговорювати проект бюджету. “Що їй дадуть ці колонки цифр? Де себе побачить людина?”

Звісно, усі ці обговорення й «перші народні бюджети» – не що інше, як передвиборча футурологія, яка, на щастя, ніколи не перетнеться з реальністю. І чим складніша ситуація для прем’єра 17 січня і 7 лютого, тим надривніші акценти.

Однак це не жарти. Повіяло 2004-м роком, коли країну з телеекранів розривали на шмаття. Тепер її розкраюють на фіскальні князівства – мовляв, беріть собі податків стільки, скільки забажаєте. Це не фіскальна децентралізація, це фіскальна дезінтеграція.

До речі, чому з усіх 50 американських штатів найбільше в часи кризи 2008–2009 років постраждала саме Каліфорнія?

Саме через наслідки «народного волевиявлення».

У Каліфорнії функціонує система «народних поправок», коли те чи інше питання, якщо воно успішно проголосоване на референдумі, автоматично стає законом.

Каліфорнійці, серед іншого, обмежили собі податок на нерухомість, а потім вирішили, що для ухвалення бюджету потрібно дві третини місцевого парламенту.

У результаті бюджетний безлад у Сакраменто можна порівняти хіба що з бюджетним хаосом у Києві. Бюджет на 2010 рік не прийнято, а з бюджетниками розплачуються векселями – IOUs – I owe you (я тобі винен).

Поки що банки їх приймають і переводять у готівку – під чесне слово Термінатора.

Станіслав Голубенко