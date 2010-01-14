Тимошенко пояснила, як отримати «безкоштовний доступ» до медпослуг
12:54, 14 січня 2010Політика
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Страхування треба зробити обов`язковим?
Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір запровадити обов’язкове державне медичне страхування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.
"Медична страховка в руках людини – це і є насправді безкоштовний доступ до системи охорони здоров`я", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр заявила, що для того, щоб забезпечити вихід України у тридцятку країн світу за показником індексу людського розвитку, необхідно провести глибинну реформу сфери охорони здоров`я, комплексне технічне переоснащення галузі, а також виплату доплат медичним працівникам за стаж.
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