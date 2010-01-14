У Києві затримали кур'єрів з 500 тис. грн. для виборчого штабу

У Києві затримано кур’єрів, які перевозили 500 тис. грн. до виборчого штабу одного з кандидатів у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, затримання відбулось у рамках проведення Службою безпеки спеціальної операції з припинення діяльності незаконних комерційних структур, які переводять готівку у тіньовий обіг для незаконного використання її у виборчому процесі.

За інформацією В.НАЛИВАЙЧЕНКА, 13 січня о 19.30 у рамках проведення даної операції були затримані члени організованої злочинної групи, які перевозили понад півмільйона гривень готівки, що вже була розфасована у пачки і підготовлена до відправки у виборчий штаб одного з кандидатів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що пункт з “відмивання” цих грошей розташовувався на вулиці Московській у Києві.

За словами голови СБУ, згідно з попередньою інформацією, цією тіньовою структурою на замовлення представників політичних сил через низку підпільних комерційних фірм переводилось у готівку до 5 млн. грн. щоденно.

Як сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, матеріали щодо діяльності цієї злочинної групи задокументовані і передані до прокуратури.