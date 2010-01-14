Катерина Ющенко попередила покупців ІСД, що Тарута обіцяв їй 15 мільйонів

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» звернулися з відкритою заявою до потенційних покупців корпоративних прав корпорації «Індустріальний союз Донбасу» про наявність додаткових фінансових обтяжень, які існують по відношенню до даного активу. Текст заяви опублікований на сайті благодійного фонду «Україна 3000».

У фондах зазначають, що звернутися із заявою їх змусила розміщена в ЗМІ інформація про придбання 50% + 2 акцій ІСД.

«Згідно з інформацією, якою ми володіємо, при проведенні процедури дью ділідженс цього активу не було враховано зобов`язання корпорації ІСД у розмірі 15 мільйонів доларів перед БФ «Дитяча лікарня майбутнього». Про готовність фінансувати будівництво лабораторного корпусу майбутньої лікарні представники ІСД публічно заявили під час проведення у грудні 2006 року Всеукраїнського благодійного телемарафону «Дитяча лікарня майбутнього». Ці зобов`язання в липні 2008 року також були підтверджені листом, підписаним головою ради директорів ІСД Сергієм ТАРУТОЮ. Дотримуючись принципів прозорості і справедливості, ми не можемо не повідомити потенційного покупця про дані обставини», - йдеться у заяві.

Згідно з опублікованим текстом, на даному етапі проекту решта благодійників виконала взяті зобов`язання у повному обсязі або підтвердила процедуру платежів договірними відносинами. «Серед них – Рінат АХМЕТОВ, президент благодійного фонду «Розвиток України», Вадим НОВИНСЬКИЙ, президент компанії «Смарт-холдинг», Віктор ПІНЧУК, керівник Всеукраїнської благодійного організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива», народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ, меценат Джеймс ТЕМЕРТЕЙ та інші», - підкреслюється у заяві.

За даними благодійних фондів, всі роботи з будівництва лікарні ведуться відповідно до рішення Опікунської ради благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього». Архітектурний проект лікарні був розроблений французько-британським консорціумом BDP. У 2009 році Київрада виділила для будівництва лікарні земельну ділянку, де проведені всі необхідні дослідницькі роботи. «Були одержані всі дозволи, які необхідні для початку будівництва. На даний час проект переданий для проведення комплексної державної експертизи, після завершення якої почнуться будівельні роботи. Всі зібрані гроші знаходяться на депозитному рахунку в «Укрексімбанку», - повідомляється у заяві.

МБФ «Україна 3000» і БФ «Дитяча лікарня майбутнього» заявляють про те, що вони захищатимуть свої інтереси і інтереси інших благодійників усіма існуючими законними способами.

Як повідомлялося у ЗМІ, 50% + 2 акції корпорації ІСД придбала група інвесторів на чолі з Олександром КАТУНІНИМ і за участю «Зовнішекономбанку» Росії. Власниками 49,99% акцій ІСД залишаються Сергій ТАРУТА і Олег МКРТЧАН.

На думку деяких аналітиків, за нинішніми покупцями холдингу стоять такі російські компанії, як «Металоінвест» і «Євраз».

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» заснована в 1995 році і є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

До складу корпорації входять Алчевський металургійний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, меткомбінат Dunaferr (Угорщина) і ISD – Huta Czestochowa (Польща).

За версією міжнародного аналітичного агентства «Метал Бюлетень» (Велика Британія, Лондон), за підсумками 2008 року ІСД увійшла до числа 30 найбільших у світі виробників сталі з показником більш як 10 млн. тонн сталі на рік.