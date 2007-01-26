Гриценко пообіцяв, що до його Генштабу потраплятимуть не до кінця

Міністр оброни України Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє проведення планових ротацій керівного складу Міноборони.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міноборони.

“У нас не буде такого, що якщо людина потрапила в Генеральний штаб, то вона залишається там до кінця, або якщо попала на командну посаду – то це через всю службу. Траєкторія ротації буде гнучкою”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Планова ротація передбачає виведення офіцерів, які виходять на рівень підполковник-полковник-генерал не по прямій траєкторії – командир взводу, роти, батальйону і так далі, – а надання можливості офіцеру пройти посади різного характеру роботи”, – підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО поінформував, що ці посади можуть бути командними, штабними, викладацькими, з логістики. За його словами, такий підхід сприятиме розширенню світогляду офіцерів, всебічному їх розвитку, отриманню ними відповідної освіти.

За словами А.ГРИЦЕНКА, це світова практика, яка надає офіцеру можливості згодом, навіть у цивільному житті, серйозно триматися на плаву.