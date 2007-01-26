Гриценко пообіцяв, що до його Генштабу потраплятимуть не до кінця
Міністр послався на світову практику
Міністр оброни України Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє проведення планових ротацій керівного складу Міноборони.
Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міноборони.
“У нас не буде такого, що якщо людина потрапила в Генеральний штаб, то вона залишається там до кінця, або якщо попала на командну посаду – то це через всю службу. Траєкторія ротації буде гнучкою”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.
“Планова ротація передбачає виведення офіцерів, які виходять на рівень підполковник-полковник-генерал не по прямій траєкторії – командир взводу, роти, батальйону і так далі, – а надання можливості офіцеру пройти посади різного характеру роботи”, – підкреслив він.
А.ГРИЦЕНКО поінформував, що ці посади можуть бути командними, штабними, викладацькими, з логістики. За його словами, такий підхід сприятиме розширенню світогляду офіцерів, всебічному їх розвитку, отриманню ними відповідної освіти.
За словами А.ГРИЦЕНКА, це світова практика, яка надає офіцеру можливості згодом, навіть у цивільному житті, серйозно триматися на плаву.