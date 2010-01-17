Яка проблема може вплинути на результат виборів

У Комітеті виборців України вважають, що найбільшою проблемою, яка може вплинути на результат голосування та на визнання виборів на окремих дільницях недійсними, може стати рішення дільничних виборчих комісій про включення виборців у список в день голосування власним рішенням.

Як повідомили у УНІАН у прес-службі КВУ, у Комітеті виборців наголошують, що це суперечить як нормам виборчого законодавства, так і останнім рішенням судів. Незважаючи на це, комісії почали включати виборців в списки. Було зафіксовано факти включення виборців у список для голосування на підставі рішень ДВК.

Так, у Донецькій області більшість ДВК області на ранковому засіданні прийняли рішення про те, що вони будуть своїм рішенням включати виборців у списки для голосування.

В Одеській області дільничні виборчі комісії масово вносять виборців у день голосування у списки на підставі заяви і ксерокопії паспорта.

У Києві виборця було внесено до списку виборців рішенням ДВК. Фактично відбувалося засідання ДВК під час її роботи, що не передбачено законом про вибори Президента України. Підставою до таких дій ДВК стала постанова окружної виборчої комісії № 222.

У Херсонській області (ТВО № 185) на виборчих дільницях включають виборців до уточненого списку виборців на підставі відміток про їхнє місце проживання. На запитання, чи приймалися рішення комісії з цього приводу, відповідають, що так, приймалися, у суботу перед днем голосування (ТВО № 185, дільниці № 55 та 57).

У КВУ відзначають, що переважна більшість виборчих дільниць Україні відкрилися вчасно, однак мали місце проблеми з кворумом членів ДВК на дільницях.