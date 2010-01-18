Журналісти так бігли за Януковичем, що ледь не розтрощили ліфт

Очевидці інциденту з грузинською журналісткою в штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА кажуть, що охоронці не дали журналістці поставити запитання, відштовхнувши від лідера Партії регіонів. Про це повідомляє “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба БЮТ повідомила, що у прес-центрі В.ЯНУКОВИЧА “була жорстоко побита журналістка відомого грузинського телеканалу «Руставі-2» Теа АДЕІШВІЛІ”. При цьому у штабі кандидата категорично спростували цю інформацію. В інтерв’ю УНІАН керівник Всеукраїнського прес-центру В.ЯНУКОВИЧА Дмитро ПОНАМАРЧУК заявив: «Не може навіть бути й мови про це, це неправда. Прошу великий грузинський народ не вірити, що так могло статися».

Водночас, як передає кореспондент “Української правди”, що був присутній під час інциденту, охоронці не дали журналістці поставити запитання В.ЯНУКОВИЧУ, відштовхнувши від лідера ПР. Журналістка намагалася прорвалася до В.ЯНУКОВИЧА, коли його вже виводили з зали і поставити йому питання, але лідер ПР не захотів на нього відповідати.

Після цього один з охоронців притримав журналістку і відштовхнув її від В.ЯНУКОВИЧА, повідомляє “УП”.

Жінка намагалася наздогнати лідера ПР з криками: "Навіщо ви так чините", але охоронці продовжували її притримувати і не підпускали до В.ЯНУКОВИЧА.

Журналістам російського РТР також не дали поставити запитання В.ЯНУКОВИЧУ.

Коли журналісти і фотографи намагалися наздогнати В.ЯНУКОВИЧА, вони ледь не розтрощили ліфт готелю "Інтерконтиненталь", відзначає “Українська правда”.