Тимошенко демонструвала віру в Національний екзит-пол і впевненість у перемозі

Групка людей піднімали келихи за двох «фаворитів», жодному з яких загалом не можна довіряти країну, і за те, щоб країна вижила... На брифінгу після оголошення екзит-полу Тимошенко в своїй чудовій кремовій сукні демонструвала безстрашність і віру в свою перемогу. І навіть при тому, що решта екзит-полів показувала перевагу Януковича майже в десять відсотків, а Сергій Тігіпко практично через п`ятнадцять хвилин після оприлюднення екзит-полів, сказав, що в другому турі нікому голоси своїх виборців віддавати не збирається і на його підтримку розраховувати не варто. Навіщо хвилюватися, якщо, на думку Тимошенко, решта «всіх екзит-полів проплачені», а «людям, яким подобається Тігіпко, ніколи не сподобається Янукович».

Усім кандидатам послідував заклик. Я подумки захоплювалася стрункістю і красою посилу. Про щирість не говорю, хто ж не повірить прямому погляду чесних очей Юлії Володимирівни. Ось послухайте, це поезія передвиборного жанру: «Я розумію тих, хто голосував за Яценюка і Тігіпка. Вони хочуть змін. І я приведу країну до цих змін. Я розумію тих, хто голосував за Ющенка, вони хочуть, щоб політика і вектор, який вибрав Ющенко, були незворотні. І вони будуть незворотніми. Я запрошую всіх кандидатів, я – відкрита до переговорів». Коли її запитали, що саме, які пости вона пообіцяє своїм майбутнім парламентерам за підтримку в другому турі, Юлія Володимирівна серйозно відповіла: «Як що? Я обіцяю їм реалізацію їх виборчих програм, хіба цього мало? Вони повинні приєднатися, якщо дійсно хочуть тих змін для країни, про які говорять у своїх програмах».

Кілька слів про обстановку в прес-центрі кандидата в Президенти Юлії Тимошенко. Готель «Хаят» – це модне місце на Софіївській площі, де проходять ділові зустрічі. Нічого дивного, що там проходили засідання штабу Юлії Володимирівни і розміщувався її прес-центр. Пригощення там – все на рівні – просто дипломатичний прийом небідної країни з нагоди незалежності. Пробачимо такі витрати, на вибори приїхало багато сотень журналістів – з Німеччини, Великої Британії, Іспанії, спостерігачі з Польщі, бачила навіть одного відомого французького дипломата. Офіційно він давати коментарі відмовився («Даруйте, сьогодні ми просто спостерігаємо»), але ми домовилися, що пізніше зустрінемося. А поки ми обговорили з ним бютівське обурення з приводу голосування вдома. Нагадаємо, що Юлія Володимирівна за день до виборів переймалася тим, що готуються масові фальсифікації, і фальсифікувати, за її версією, мали головним чином за рахунок голосуючих «надомників». У суботу серед ночі рішенням адмінсуду їх зобов`язали голосувати тільки в тому випадку, якщо вони пред`являть членам комісії медичну довідку. Я в розмові з дипломатом нарікала, що БЮТ з Тимошенко самі винні, що вийшла плутанина з механізмом голосування вдома. Оскільки вони разом з «регіоналами» в липні минулого року влізли у старий закон про вибори Президента і внесли відповідні правки. Мій співбесідник сумно похитав головою, сказавши, що Венеціанська комісія зробила свої невтішні висновки про згаданий закон, але загалом наша країна доросла до чесних виборів, це вже третя кампанія, яка проходить без кричущих порушень.

У маленькій «трапезній кімнаті», яка передувала залі для брифінгів, де невпинно подавалися страви, лилося вино, а на окремому столі стояли кондитерські вироби й морозиво, – спочатку виникли своєрідні клуби за симпатіями. Радник-посланник посольства РФ Всеволод Лоскутов стояв у колі російських журналістів.

– Пане Лоскутов, кого з кандидатів ви привітали – Тимошенко чи Януковича? – поцікавилася я.

– Бачив обидвох, але з чим вітати, це ж перший тур? Поки ми просто спостерігаємо.

Якщо незручні питання і звучать, то в основному з вуст іноземних колег. Але я думаю, що, незважаючи на висловлені ними побоювання з приводу авторитаризму Тимошенко, вони поїдуть у доброму гуморі і сповнені віри в європейськість Тимошенко. Тому що спілкування їм ощасливив Григорій Немиря. Англомовний віце-прем`єр був головним спікером від Тимошенко для іноземних видань. Немирю обступили іноземці.

Ті, хто вважався прихильниками Ющенка, обговорили, як безглуздо пройшла його кампанія, так хотілося, щоб він набрав сім-вісім відсотків.

Тут я побачила Олександра Волкова. Колишній радник Кучми, не так давно знову приєднався до команди Юлії Тимошенко.

– Олександре Миколайовичу, які прогнози на другий тур?

– Повна і беззастережна перемога Тимошенко.

– А ви не боїтеся її перемоги? Адже її називають ядерною енергією.

– А ви не боїтеся перемоги Януковича? – в тон мені запитав Волков.

Що говорила Юлія Володимирівна на брифінгу, повторювати не буду, це все бачили по телевізору. Ми спробували поставити запитання. Запитали, чи не передумає вона проводити референдум з приводу того, яким буде державний устрій, і в яку країну буде її перший візит, якщо їй пощастить і вона виграє вибори (так і запитала, якщо пощастить). Юлія Володимирівна довго відповідала, як вона про все радитиметься з народом, якщо прийде до влади. Але про перший візит промовчала. Для спілкування журналісти мали час між двома брифінгами – самої Юлії Володимирівни і завершальним словом глави її виборчого штабу Олександра Турчинова, який сказав, що наступним Президентом буде, поза сумнівом, Тимошенко.

Вийшовши у вестибюль, побачила там Євгенію Тимошенко. Вона приїхала привітати маму і чекала на ліфт.

У вестибюлі, де пили каву і вино “на коня”, стояла групка колег. Вони піднімали келихи за двох «фаворитів», жодному з яких загалом не можна довіряти країну, і за те, щоб країна вижила – як у разі приходу одного, так і у разі перемоги іншого. Я вперше взяла келих: гріх за таке не випити. Потім ми обговорили ймовірність дострокових парламентських виборів, одностайно зійшлися на тому, що ні Янукович, ні Тимошенко дострокових парламентських виборів швидше за все не захочуть, оскільки їм буде складно працювати з новими фракціями: тягнибоками-тігіпками-гриценками. Тут на сходах з`явився Віктор Небоженко, політолог, який в цю кампанію вважається наближеним до Тимошенко.

Почувши, що ми п’ємо «за двох людей, яким загалом неможливо довірити країну», він тост забракував. Запропонував випити за розумних і привабливих жінок. Кого він мав на увазі?

– Вікторе Сергійовичу, а що буде далі? Ну, переможе Юлія Володимирівна – їй вистачить нинішніх повноважень? Чи вона всі інші собі президентськими указами поверне?

– Не думаю, що указами. Але думаю, прийматимуться серйозні вольові рішення.

Маша Міщенко