Зі штабу Ющенка: Ульянченко не виключає, що вибори будуть зірвані, Червоненко готовий голосувати за Януковича

Протягом дня атмосфера у штабі діючого Президента Віктора Ющенко була сумна, а діяльність – млява. Сам Ющенко у стінах Українського дому, де розмістився його штаб, так і не з’явився.

5 років тому, коли Віктор Андрійович розпочинав своє сходження на президентський Олімп, коло його соратників було набагато ширше. Як сказав Єхануров, “цілеспрямована робота на розвал національно-демократичних сил дала свій результат”. Його полишило багато людей. Проте залишилася незмінна “няня Ющенка”, нинішня голова Секретаріату Віра Ульянченко, керівник Центрального виконкому “Нашої України”, перший заступник керівника виборчого штабу Ющенка Роман Безсмертний, перший заступник голови ради партії “Наша Україна” Юрій Єхануров, віце-прем’єр Іван Васюник, депутатка і співачка Оксана Білозір, її колега-однопартійка Лілія Григорович. У штабі також бачили секретаря РНБО Раїсу Богатирьову, керівника КНУ ім. Т. Шевченка Леоніда Губерського і “співучого ректора” Михайла Поплавського.

Віра Ульянченко помахала всім ручкою. Проте попередні результати виборів вона не поспішала обговорювати й заявила абсурдну впевненість у тому, що Ющенко пройде до другого туру.

– Нам перш за все потрібні результати підрахунку голосів. Не лише результати екзит-полу. Не тому, що ми не довіряємо екзит-полу, а тому що ми хочемо мати реальні цифри, щоб коментувати. Давайте ми не будемо серйозно торгуватися про долю Віктора Андрійовича. Він був, є і буде Президентом України. Нам треба думати про те, як виграє чи програє кожен з нас після тих результатів, які будуть оголошені. Ми впевнені в тому, що Віктор Ющенко буде в другому турі, бо ми впевнені в усвідомленому виборі наших громадян. Я не думаю, що українці виберуть не дорогу до Європи, не майбутнє своїм дітям, а українці виберуть дорогу назад. Я в це не вірю.

Після брифінгу Ульянченко журналісти знову нудьгували. Щоб скрасити перебування гостей і преси, у штабі вмикали українські пісні. Аж раптом несподівано заграло щось таке: “Ах, какая женщина, какая женщина...” Ця пісня була б більш-менш доречна в Хаяті, де цієї ночі розмістився штаб Тимошенко... Проте організатори швидко виправилися й увімкнули “Мила моя” Івасюка.

О 20.00 в очікуванні результатів екзит-полів усі соратники Ющенка, що перебували в штабі, вишикувалися під стінкою, впившись очима в екрани двох моніторів. Відбулося хоч якесь пожвавлення.

Після оприлюднення екзит-полу по залі пішов гул. А соратники Ющенка почали потихеньку тікати.

Тут помітно виділявся Євген Червоненко... Не тільки своїм екзотичним вбранням, а й політичними висловлюваннями. У короткій шубі з капюшоном із невідомого звіра й черевиках хутром назовні політик красувався перед однопартійцями. Пропустивши чарочку в буфеті, Червоненко скинув шубу, і вже виходив палити на подвір’я без верхнього одягу, у самій біло-блакитній смугастій сорочці (чи бува не переплутав штаби?) і жилетці.

Дані екзит-полів Червоненка не здивували. Євген Альфредович розповів журналістам, що якби Ющенко почав працювати й “повернув сильних управлінців хоча б рік тому”, можливо, підсумки сьогоднішньої виборчої кампанії були б зовсім інші. Водночас Червоненко заявив, що він друг Ющенка і вони збережуть цю дружбу. А на питання: “За кого ви голосуватимете в другому турі?” – без запинки відповів: “За Януковича”.

Богатирьова на запитання про своє політичне майбутнє відповіла, що воно буде “цікавим і перспективним”.

– Треба займатися тим, що подобається. Я з політики не йшла і не збираюся йти.

Єхануров пообіцяв, що залишиться в команді Президента. І заявив, що на майбутні вибори до місцевих Рад “Наша Україна” піде самостійно.

– У порівнянні з тим, скільки “Наша Україна” взяла на останніх виборах до столичної міської ради, то десь втричі збільшилася кількість прихильників. Значить, у нас є надія. Ми будемо працювати на 30 травня – майбутні вибори.

За кого голосуватиме у другому турі? “Я не бачу кандидата”, – сказав екс-міністр оборони.

Безсмертний згадував 21 листопада 2004 року, коли “найважче було дожити до вечора, а потім пережити першу ніч. Бо невідомо було, чим ця ніч закінчиться”.

– Вибори відбулися, – констатував політик. – Незважаючи на те, що на невеликій кількості дільниць були порушення. Це традиційне наше українське головотяпство: десь горіли дільниці, десь невчасно підвозили бюлетені... Немає тієї напруги, яка була на попередніх виборах. Немає конфліктів… Говорити остаточно про відсотки ще передчасно. Ми будемо чекати офіційних рішень, і після цього вироблятиметься рішення штабу Віктора Ющенка і “Нашої України”.

Безсмертний також повідомив, що в п’ятницю відбудеться засідання ради партії “Наша Україна”, на якому буде дана політична оцінка виборчої кампанії.

Цього дня про український Майдан згадував і російський опозиціонер Борис Нємцов.

– Я вважаю, що Ющенко – це український Єльцин. Коли він був на Майдані, я був біля нього. І я про це анітрохи не шкодую, – заявив Нємцов у прямому ефірі одного з українських телеканалів. – Саме тоді на Майдані був зроблений стратегічний вибір України. І Україна стала демократією. І я впевнений у тому, що хто б не переміг у другому турі, Україна не зверне з цього стратегічного шляху. Я впевнений на 1000%. Незважаючи на всі особливості Юлії Володимирівни й Віктора Федоровича.

А ще Нємцов сказав, що заздрить Україні:

– По-перше, тому що у вас є вибори, а в нас їх нема. Вони в нас носять договірний характер. Путін з Медведєвим сядуть побалакають, а російський народ беззаперечно їх підтримує. Це ганьба, але це факт російського життя. По-друге, я вас вітаю з тим, що у вас є прямі ефіри. Для вас це банальність а для нас це далеке минуле...

Після оголошення екзит-полів Віра Ульянченко заявила, що не виключає, що вибори будуть зірвані й зауважила, що є питання відносно легітимності багатьох рішень ЦВК.

– У цій ситуації я не виключаю нічого, і мені здається, що дві найбільші політичні сили й найбільші фракції в парламенті саме до цього й вели, – сказала вона, зауваживши про недосконалість закону про вибори Президента.

Узагалі соратники Ющенка, окрім хіба що Ульянченко, не дуже охоче спілкувалися з пресою й намагалися тишком-нишком покинути штаб. Головною інтригою залишалося, чи з’явиться врешті-решт сам Віктор Андрійович. Кінолог з симпатичною німецькою вівчаркою, а згодом і прес-секретар Президента Ірина Ваннікова, яка з’явилася на порозі Українського дому, подали журналістам надію. Як згодом виявилося – марно. Мабуть, виборці не виправдали очікувань Ющенка, як, у свою чергу, Ющенко не виправдав очікувань виборців.

...Уже на сходах біля Українського дому зіткнулася з Леонідом Губерським. Спочатку здалося, що ректор засмучений. Воно й не дивно, адже Ющенко багато зробив для провідного навчального закладу країни. Проте Леонід Васильович поставився до ситуації професійно, тобто по-філософськи (Губерський – доктор філософських наук). Мовляв, вибори – це змагання, і переможець завжди один. І на виборах життя не закінчується. А президенти, хай навіть і колишні, не йдуть “у нікуди”, а залишаються впливовими людьми.

Анна Ященко