У штабі Януковича тріумф, усі чекають фінального свистка

“У 2004 році він упав, це був крах. Казали, що цей фенікс ніколи не відродиться, але він тяжко працював і був добрим, доброзичливим, не був злим до тих людей”...

У штабі ймовірного переможця президентської гонки 2010 Віктора Януковича в найдорожчому готелі України “Інтерконтиненталь”, цілий день була спокійна атмосфера, жодної паніки, жодної журби на обличчях. Наче хтось їм давно сказав, що вони переможці.

Хоча офіційних результатів ЦВК поки що немає, але команда вже приймає привітання одне від одних…

Ось довірене лице свого лідера Таїсія Повалій зі своїм чоловіком, колишнім стриптизером Ігорем Ліхутою.

– Чим саме ви пригодилися Януковичу на цих виборах? Чи помогло вашому лідеру те, що ви співали за нього? – поцікавилася я в пані Таї.

– Я просто хотіла нагадати людям, що було п’ять років тому. Молодь, можливо, взагалі не пам’ятає, що було, а люди, наприклад, мого віку розуміли, що це була істерія. І я досі вважаю, що третій тур у 2004 році був недійсним, бо люди були залякані. У мене і в моєї сім’ї є якесь трагічне відчуття виборів, тому в мене сьогодні було відчуття жаху, коли я зайшла на дільницю. Точнісінько так само, як п’ять років тому, коли мене вважали ворогом свого народу.

Принагідно Тая каже, що то цілковита неправда, що артисти співали для за Тимошенко безкоштовно, бо їй теж пропонували брати в цій справі участь і зовсім не на громадських засадах, хоча Віктор Федорович і не поспішав з запрошенням.

– Він запросив мене останній, але я його дочекалася, бо знала, що мене запросять. Каже, головне йому було приємно, а для неї це також важливо...

Головний “папараці" України Валід Арфуш просто реготав,так демонстрував свою радість. Ні, він не тішився перемогою свого лідера, він радів поразці Віктора Ющенка. Цю поразку він вважає своєю особистою помстою за те, що начебто люди Ющенка пару років тому спалили його «Бентлі».

Важко навіть уявити, що зробить команда голубих з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, якщо вона таки дорветься до влади. Адже для заступника Януковича в партії Бориса Колесникова Луценко – суцільний головний біль. Колесников походжає, шось розмірковуючи, наче вибудовує якийсь план. Мабуть, думає, як відплачуватиме Луценку... Та поки що злісний ворог міністра повірити в перемогу не наважується, каже, це як у футболі:

– У футболі кажуть, що до фінального свистка про перемогу краще не говорити. У принципі результатами я задоволений. Дуже дякуємо ЗМІ, вони сьогодні були на боці опозиції, наприклад, з «грузинськими спостерігачами». Ви тільки уявіть собі, що прем’єр-міністр домовляється з президентом сусідньої країни боротися з українською опозицією. Є ж плівки розмов… Проте я не хочу коментувати чутки.

Про кадри при новому Президенті Колесников теж поки що не береться говорити, мовляв, усе – після інавгурації.

Сьогодні, напевне, вперше, я побачила Ганну Герман справді щасливою. Таке було враження, що ця жінка знайшла своє особисте, жіноче щастя.

– Сьогодні – це справді був останній день помаранчевої влади, оскільки лідер опозиції набрав більше голосів, ніж представники влади разом узяті.

17 січня втілилася в життя її мрія:

– У 2004 році я сказала: «Я вірю, що українці пізнають Януковича, а коли вони його пізнають, він стане Президентом». Для цього йому знадобилося п’ять років. Мені здається, цей день прийшов, і я не можу не тішитися за нього.

Для пані Герман сьогодні день суцільних висновків: люди продемонстрували високий рівень громадянської свідомості в українському суспільстві. Якби Тимошенко пам’ятала, що вона при владі, а не в опозиції, то сьогодні вона б не програла. У Дніпропетровську Тимошенко набрала найменшу кількість голосів. Як кажуть, тому що її добре там знають.

Про Віктора Януковича часто кажуть, що він не той, що був у 2004 році. Пані Ганна теж так вважає, каже, що він уміє вчитися, уміє життєві проблеми повертати собі на користь.

– У 2004 році він упав, це був крах. Казали, що цей фенікс ніколи не відродиться, але він тяжко працював і був добрим, доброзичливим, не був злим до тих людей, які його нищили, переслідували. Він навчився любити своїх кривдників.

Ось слухала Герман і думала, що ми можемо мати фактично святого Президента... Був Месія, а тепер – Святий...

– Вікторе Федоровичу, багато людей бояться, що коли Юрій Бойко стане міністром палива й енергетики, то знову з’явиться щось на зразок “РосУкрЕнерго”, – запитав хтось із колег у головного винуватця передчасного тріумфу. – Потіште нас, скажіть, що це неправда!

Та Віктор Федорович не потішив:

– Якщо знайдеться керівник, не має значення, яке його прізвище, який вирішить питання зниження ціни на російський газ хоча б до рівня Білорусі, можливо, трішечки вище, той і буде міністром. Я таку кандидатуру підтримуватиму.

Шкода, що Янукович не пояснює виборцям, якою ціною збирається виторговувати “дешевий” газ для України...

Коли виходила з готелю, мене схопив за руку експресивний Шуфрич.

– Скажи своєму Ющенку “гуд-бай”, – заволав він.

Я не зрозуміла, чому “своєму”, але сказала “гуд-бай” самому Шуфричу...

Ксеня Лесів