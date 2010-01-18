Київенерго спростовує інформацію про те, що виборчі дільниці були без світла

АК «Київенерго» забезпечила безперебійне енергопостачання всіх об’єктів Києва, задіяних у виборах Президента України, які відбулися 17 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК "Київенерго", заступник технічного директора-керівник електротехнічного департаменту Борис ПОЛІКАРПОВ, який 17 січня був черговим по компанії, констатував: «Усі виборчі дільниці Києва та Центрвиборчком мали надійне енергопостачання, і жодних інцидентів, пов’язаних з електрикою на цих об’єктах не сталося. У разі виникнення аварійної ситуації ці приміщення терміново були б підключені до резервного джерела живлення, які «Київенерго» заздалегідь підготувала у всіх десяти виборчих округах столиці та ЦВК».

З цього приводу прес-служба компанії зазначає, що повідомлення про те, що на декількох виборчих дільницях Києва ввечері 17 січня зникало світло, не відповідає дійсності.

“У Шевченківському районі Києва о 20.00 дійсно сталася аварія, о 21.50 постачання електроенергії було вже поновлено. Відключеними виявилися 23 житлових будинки, але на жодній виборчій дільниці світло не зникало. Причиною аварії стало пошкодження ізоляції кабеля, яке було ліквідовано у встановлені нормативами терміни. Повідомлення ЗМІ про нібито зникнення світла наприкінці голосування саме на виборчих дільницях не відповідає дійсності та не має посилання на джерело інформації”, - зазначають у «Київенерго».

За словами Б.ПОЛІКАРПОВА, живлення усіх приміщень, які мають відношення до виборів, знаходиться на особливому контролі, це стосується не тільки ЦВК та виборчих дільниць, але й партійних офісів. “Запевняю, що жодного відключення на виборчих дільницях впродовж 17 січня не було. У разі, якби на дільниці погасло світло, по-перше, такий випадок було б офіційно зафіксовано і не тільки «Київенерго», а по-друге, живлення поновилося б дуже швидко, оскільки в кожному районі чергувала бригада «Київенерго», - підкреслив він.

«Київенерго» нагадує, що напередодні виборів вжито низку запобіжних заходів для гарантування надійного та безперебійного електропостачання у Києві під час проведення виборів. Зокрема, на час виборів компанія призупинила усі дії щодо відключення за несплату боржників, у яких розміщені виборчі дільниці та штаби партій кандидатів у президенти. Також компанія нагадує, що споживачі «Київенерго» заборгували компанії за тепло понад 1 млрд. грн. та понад 800 млн. грн. - за електроенергію.

У компанії зазначають, що ЦВК на час виборів знаходилася під чергуванням працівників «Київенерго», які були готові оперативно зреагувати на будь-яку аварію або іншу неординарну ситуацію, пов’язану з електропостачанням. Крім того, ЦВК додатково була забезпечена дизель-генератором потужністю 200 кВт для забезпечення живлення в екстреному випадку.

За даними компанії, оперативно-виїзні ремонтні бригади «Київенерго» несли чергування у кожному експлуатаційному районі філії «Кабельні мережі «Київенерго». Вони мали у розпорядженні по декілька дизель-генераторів потужністю 5 кВт. А у південному районі філії «Кабельні мережі «Київенерго» (обслуговує Голосіївський, Солом’янський і Святошинський райони столиці), де за статистикою найчастіше трапляються пошкодження електричних дротів, було встановлено дизель-генератор потужністю 100 кВт.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Шевченківському районі Києва, в районі метро “Берестейська” рівно о 20.00 зникло світло в ряді будинків, у тому числі, за словами мешканців будинків, і на виборчих дільницях. Чергова “Київенерго” повідомила УНІАН про аварійне відключення, яке сталося у зв’язку з перевантаженням “на ланцюгу трансформаторних станцій”.