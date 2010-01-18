Організатори Національного екзит-полу поскаржились на погоду

Організатори Національного екзит-пола спростовують звинувачення політиків у продажності.

Про це говориться в переданому УНІАН зверненні соціологів до політиків у зв`язку з обнародуванням даних екзит-пола.

«Після публікації даних шести екзит-полів Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила соціологів, які проводили всі екзит-поли, окрім нашого (Національного екзит-пола), у продажності, а деякі представники партії регіонів, у свою чергу, оголосили наш екзит-пол «купленим», - відзначають соціологи.

У зв`язку з цим вони висловлюють протест проти звинувачень політиків, заявляючи, що «екзит-поли виконано професійними компаніями, відмінність в даних усіх екзит-полів не є драматичною, результат якісно однаковий, порядок рейтингів всіх кандидатів співпадає».

Організатори Національний екзит-пола наголошують, що він проводився за методологією, що відрізняється від методології інших екзит-полів (причому, більш правильною, з їхньої точки зору), але це предмет для професійного аналізу і обговорення фахівців в галузі методології соціологічних опитувань, а не політиків.

«Проте у будь-якому разі існуюча відмінність в даних екзит-полів, проведених взимку в складних погодних умовах, не дає підстав у звинуваченні і нас, і наших колег в умисному спотворенні одержаних даних», - говориться в зверненні соціологів.

При цьому вони відзначають необхідність професійно оцінити відмінності даних екзит-полів і з`ясувати, яка з методологій більш адекватна нинішнім умовам, що дасть можливість провести в другому турі більш точні екзит-поли. «Тоді як політичні оцінки тільки заважають нормальній роботі соціологічного співтовариства», - говориться у зверненні, який підписали науковий керівник «Національного екзит-пола», генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО, науковий консультант «Національного екзит-пола», президент КМІС Валерій ХМЕЛЬКО, координатор «Національного екзит-пола», виконавчий директор КМІС Наталія ХАРЧЕНКО.