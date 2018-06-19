Я нашого Януковича називаю «мій папка», сказала баба Женя з Житомирщини

Фаворит першого туру виборів підтягнув свій електорат під ЦВК, аби підтримав чесний підрахунок голосів... “З Януковичем не буде такого зла і безпредєла”...

Фаворит першого туру президентських виборів Віктор Янукович підтягнув сьогодні свій електорат під ЦВК, аби підтримав “чесний підрахунок голосів”.

– Ми приїхали з Донецька відстояти чесні вибори, ми відчуваємо, що маємо шанс на перемогу, – каже Дмитро з Донецька. – У 2004 році Кучма повівся неправильно… Узагалі-то я б підтримав Тігіпка, але цього разу він не проходить.

Про винагороду, за яку вони приїхали померзнути біля ЦВК на підтримку «чесного підрахунку», люди, звісно, розповідають неохоче, хоча й не заперечують, що їм заплатили. Більшість каже, що вони вийшли “за ідею”, проте в чому саме ця ідея полягає, жоден з опитаних мною, так і не зміг пояснити… – Яку ідею пропонує вам Віктор Федорович? – поцікавилася я в електорату.

– Мені сподобалося, як він сказав, що можна буде їздити за кордон, – каже Людмила з Кіровоградщини, обдаючи мене кріпким амбре. – Це по-перше. По-друге, для дітей будуть робочі місця. Зараз мої діти вже три місяці не отримують зарплату.

– А в гуманітарній сфері що Янукович пропонує для вас зробити?

– У гуманітарній сфері ми сходимо за нього в церкву. Ми свічки ставимо за його здоров’я, щоб тільки він був. І ще пенсії він пропонує дві тисячі, і ціни не зростатимуть.

Людмила тремтить від холоду, зуб на зуб не попадає, але не скаржиться:

– Ми тут впадемо, але відстоюватимемо Україну.

– Ви готові битися?

– Господь з вами! Ні в коєм случає. Ми дуже миролюбиві. Коли беремо чай, навіть уступаємо одне одному місце. Ми просто хочемо, аби нам було легше жити.

Ігор з Київщини сформулював ідею від Януковича таким чином:

– У Януковича все просто, він завжди каже, що спочатку наш голос, а потім – результат від нього. Тобто ти спочатку зроби, а потім щось отримаєш. І це дуже правильно. А Ющенко хоче завжди отримувати голоси, і для цього нічого не робити. І ще одна головна ідея від Януковича – українці можуть робити все, що захочуть. Головне їм не заважати. Віктор Федорович нам не заважатиме.

Баба Женя з Житомирщини прийшла під ЦВК«за батька, за справедливість, за правду»:

– Так, я нашого Януковича називаю «папка мій». Він нам пенсії повисить, доб’ємося чого-небудь з ним. А Юля хай іде отдихать, няньчити онуків, а ми стоятимемо тут.

Хоча на вулиці десятиградусний мороз, електорат Януковича тримається стійко, зігрівається за допомогою біленької та пританцьовує під російську попсу. А що робити, не замерзати ж за ідею...

Дві молодиці Іра й Олеся, від яких теж пахне благородною казенкою, смачно затягуються цигарками.

– Думаємо, що з Януковичим буде якесь добро в Україні, не буде такого зла, безпредєла, – каже одна з них. – Він у нас викликає довіру.

Змерзлий народ – загалом кілька тисяч чоловік – чекав на свого лідера, але той, схоже, не поспішає до них приходити...

Оксана Климончук

Фото Сергія Светлицького / УНІАН і Катерини Тимченко