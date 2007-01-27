Дев`ять чоловік в Україні одержують пенсію понад 20 тисяч гривень

Найвища пенсія в Україні – більше 20 тисяч гривень. Цю суму держава щомісячно виплачує працівникам прокуратури, які вийшли «на заслужений відпочинок». Проте всього таких одержувачів в Україні 9.

Депутатська пенсія в Україні сягає 15,6 тисяч грн. Про це повідомив на прес-конференції в м. Краматорську Донецької області перший заступник голови правління Пенсійного фонду України Василь Кравчук.

Правда, за словами Кравчука, з 1 січня 2007 року виплата пенсій, які більші за 12 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (більше 10 тисяч грн.) тимчасово припинена.

Середній рівень пенсії держслужбовця становить сьогодні в Україні 1626 грн. Загальний же середній розмір пенсії в країні – 457,45 грн.

Мінімальна пенсія з 1 січня 2007 року становить 380 грн., що відповідає встановленому новим бюджетом прожитковому мінімуму.

Остров