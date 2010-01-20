Янукович радить Тимошенко піти на кухню і показувати там свої примхи

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує своєму опоненту, прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО реалізувати на кухні свою жіночу примху щодо проведення дебатів напередодні другого туру виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу перед партійним активом Партії регіонів Харківської області.

«Все, що вона встигла заявити за ці дні після першого туру – всім зрозуміло, що вона у відчаї. Вона бачить, що вже програла вибори, і пропонує мені вступити з нею у змагання – у бруді, брехні змагатися з нею», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, маючи на увазі свою відмову проводити теледебати з Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зауважив, що дебатував з чинним прем’єр-міністром упродовж останніх п’яти років, а відповідь на ці дебати уже дав український народ на цих виборах.

«Те, що мені говорять, що з жінкою марно сперечатися – неправильно, я з цим не згоден. Я, насамперед, вважаю, що вона – прем’єр-міністр і повинна нести відповідальність за кожне своє слово. А якщо вона жінка – то повинна йти на кухню і показувати там свої примхи», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він наголосив, що український народ сьогодні «не випускає із коридору відповідальності кожного з політиків. Але вони хотіли втекти від відповідальності. І ми не повинні їх випускати. Ю.ТИМОШЕНКО нікуди не повинна втекти до другого туру». За словами В.ЯНУКОВИЧА, чинний прем’єр-міністр повинна визнати свої помилки, сказати людям правду і припинити “брехати”.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що йому як людині боляче чути особистісні образи з боку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Але вона повинна розуміти: чим вона більше буде вигадувати усіляку гидоту про мене, тим більше вона принижуватиме моїх виборців», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.