Яценюк розказав, як він проголосує в другому турі

Лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не підтримуватиме жодного із кандидатів у президенти у другому турі виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК повідомив журналістам, зазначивши, що відповідне рішення прийняла сьогдоні політрада партії «Фронт змін».

«Я заявив свою принципову позицію ще у ніч виборів. Адже ті виборці, які голосували за ЯЦЕНЮКА, проголосували за нову Україну. Вони голосували за інших політиків. Тому моя принципова позиція залишилася незмінною. Перше – я обов’язково піду на вибори, друге – я обов’язково проголосую у графі «не підтримую жодного кандидата». Я і моя політична сила боролися саме з ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, саме з тим політичним режимом, який має бути зміщений в Україні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, у партії «Фронт змін» вважають, що українці голосували за «якісно іншу країну». На думку А.ЯЦЕНЮКА, ті виборці, які віддали свій голос за нього, використали перший шанс до змін.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що його політична сила братиме участь у виборах до місцевих органів влади, у можливих дострокових парламентських виборах, а також у наступних президентських виборах.

«Тому те ядро українців, які хочуть якісно іншого життя, які хочуть змін у країні, вони зможуть проголосувати ще раз, тому що це тільки початок, це перший крок. Я хотів би звернутися до інших кандидатів у президенти, які вважають себе чи то новими особистостями, чи хочуть ототожнювати із собою зміни у країні. Якщо ви за зміни - не торгуйтеся. Якщо ви за зміни – не перетворюйтеся у політичний базар. Не виборюйте посади, боріться за Україну, боріться за її майбутнє. Не йдіть ні на які політичні змови», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що позиція політради партії також була озвучена головами місцевих осередків партії «Фронт змін». «З цією позицією ми будемо йти далі на всі вибори, захищати кожного українця, який за нас проголосував, який за нас проголосує… Через терни – до зірок. Це наше гасло», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.