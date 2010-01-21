Київенерго звинувачує своїх клієнтів у перебоях з електропостачанням

Досі в центрі столиці по вулиці Городецького не налагоджено стабільне електропостачання, повідомили УНІАН мешканці будинку №11. Перебої з електропостачанням відзначаються вже кілька тижнів.

У прес-службі акціонерної компанії “Київенерго” УНІАН заявили, що до перенавантаження електромереж столиці призводить “невиконання приписів” Київенерго.

“Київенерго вже не один рік попереджає власників будинків у центрі столиці, зокрема по вулиці Городецького, про необхідність негайно покращити схему електропостачання, – цитує прес-служба АК технічного директора акціонерної компанії “Київенерго” Олександр ЗАЙЦЕВА. – Саме невиконання приписів Київенерго призводить до постійних відключень у квартирах мешканців, адже електромережі там працюють із подвійним навантаженням”.

«Особливістю електроспоживання центру столиці, який страждає від перенавантажень мереж, є активне використання підігріву підлоги, включення домашніх джакузі та саун. Але не кожен власник нерухомості в центрі столиці поспішає отримати дозвіл Київенерго про збільшення навантаження електромереж, як того вимагає законодавство», – сказав О.ЗАЙЦЕВ.

У прес-релізі АК “Київенерго”, переданому УНІАН, також нагадується, що електроспоживання в Києві зростає щороку, у середньому на 7%. Особливе навантаження в електромережах спостерігається в зимовий період, “оскільки мешканці вмикають електронагрівальні прилади”. “Законодавство, – ідеться в прес-релізі, – забороняє споживачам самовільно збільшувати навантаження в електромережах поза межами, встановленими державними будівельними нормами”.

Прес-служба також нагадує, що електромережі в центрі Києва були прокладені у 40–50-і роки й розраховані на 2,5 кВ навантаження на квартиру. Сучасні технічні норми при проектуванні житла передбачають навантаження як мінімум 5 кВ на квартиру. Частіше за все мешканці центру Києва звертаються з проханням збільшити потужності до 50–60 кВ, а інколи до 100 кВ на одну квартиру.

Абоненти “Київенерго”, які хотіли збільшити потужності, за даними прес-служби АК, отримали технічні умови від енергокомпанії щодо вжиття необхідних заходів: заміна внутрішньо будинкових мереж, посилення кабелю тощо. “Перевантаження мереж в центрі столиці є результатом невиконання приписів Київенерго та самовільного збільшення обсягів електроспоживання без отримання відповідної дозвільної документації”, – переконані в АК.

Водночас мешканка будинку №11, з якою розмовляв кореспондент УНІАН, висловила подив такою позицією АК “Київенерго”. “У мене немає ні сауни, ні джакузі, – сказала вона. – І я не чула, щоб хтось із моїх сусідів їх мав. Ніколи не зверталася до цієї комерційної структури, щоб мені збільшили навантаження, і ніхто мене не попереджав про необхідність покращити енергопостачання – бо це я їх маю попереджати. Не треба власну безпорадність перекладати на своїх клієнтів”.

Як повідомлялося, улітку в будинку №11 по вулиці Городецького через перебої з електроенергією виникла пожежа, оскільки мешканці змушені були користуватися свічками. Вигоріло кілька квартир на п’ятому й шостому поверхах (будинок має дерев’яні перекриття).

В інформаційній службі “Київенерго” УНІАН повідомили, що причина перебоїв у перегорянні запобіжника на підстанції. “Його міняють, а він знову горить через перевантаження”, – пояснила диспетчер.

Вулиця Городецького пролягає за кілька десятків метрів від центрального офісу Київенерго.