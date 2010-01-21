У Музеї радянської окупації презентовано Архів документів СБУ

У київському Музеї радянської окупації відбулась презентація документальної виставки “Народна війна” та Відкритого електронного архіву документів Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка охоплює історію визвольного руху 1917-1932 рр. та демонструє опір українського народу радянській окупації.

Як повідомили організатори заходу, значна частина документів, на яких ґрунтується виставка, оприлюднюється вперше – вони були знайдені в центральних державних і обласних архівах країни та вісімдесяти регіональних архівах Служби безпеки України. Загалом було зібрано та оцифровано понад 50 тисяч документів відповідної тематики.

“Ці архіви повинні відкривати правду про історію України. Виставка “Народна війна” присвячена дуже мало знаному відрізку української історії – 1917-1932 рр., і показує, яким чином встановлювалася радянська влада”, - зазначив директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України Володимир В’ЯТРОВИЧ.

За його словами, документи і фотографії з архівів свідчать, що радянська влада в Україні насаджалась силою. “Матеріали, представлені на виставці, чітко ілюструють механізм окупації – це військове вторгнення, інтервенція, це зміна старої і встановлення нової більшовицької влади. З іншого боку ця ж виставка показує шалений всенародний супротив, який зустріла радянська влада на території України”, - значив В.В’ЯТРОВИЧ.

Відкритий електронний архів містить 17 тисяч розсекречених документів СБУ, майже 2 тисячі фотоматеріалів, понад 100 науково-довідкових видань та ряд музейних експозицій.

Крім того, голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО передала до Відкритого електронного архіву документів СБУ пакет матеріалів (електронні варіанти тематичних виставок) та електронні версії деяких книг, виданих фондом до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

“Ми вважаємо, що ці матеріали, разом із виставками товариства “Меморіал” формують цілісну картину української радянської дійсності від 1917-го і до кінця 1980-х, коли комуністичною владою відбувалося поступове і сплановане знищення українців як нації”, - сказала К.ЮЩЕНКО.

Організатором заходу виступила Київська міська організація Всеукраїнського товариства “Меморіал” імені В. Стуса за сприяння Галузевого державного архіву СБУ.