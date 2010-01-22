Вірча грамота Зурабова оформлена з порушенням міжнародних норм?

У Міністерстві закордонних справ Росії розробили процедуру, яка дає змогу послу РФ Михайлу ЗУРАБОВУ уникнути зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 10 від 22 січня), у вірчій грамоті М.ЗУРАБОВА не буде вказано прізвище чинного Президента України. У Секретаріаті Президента газеті дали зрозуміти, що Київ відмовиться акредитувати М.ЗУРАБОВА на підставі такої вірчої грамоти.

Газета відзначає, що українсько-російське протистояння, пов`язане із запланованим приїздом до України посла М.ЗУРАБОВА, триває. Як повідомляло видання, у вівторок Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав вказівку М.ЗУРАБОВУ, який з моменту свого призначення чотири місяці тому виконував обов`язки посла, не залишаючи Москви, виїхати в Україну. Тимчасовий повірений у справах РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ у середу уточнив, що М.ЗУРАБОВ приїде до Києва до другого туру виборів. Проте залишалося незрозумілим, як послу вдасться уникнути процедури вручення вірчої грамоти Президенту В.ЮЩЕНКУ.

Вчора газеті вдалося з`ясувати деталі дипломатичної процедури, обраної Москвою. МЗС Росії підготував М.ЗУРАБОВУ вірчу грамоту, оформлену з порушенням міжнародних норм.

"Грамота направлена на ім`я "Його превосходительства, Президента України", проте прізвище і ім`я Президента не вказано", – повідомив газету співбесідник у російському МЗС. За його словами, цей дипломатичний хід дозволить М.ЗУРАБОВУ вручити копію грамоти міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ, одержати акредитаційну карту і розпочати виконання обов`язків посла, а оригінал документа передати вже новому главі держави після його інавгурації. Співбесідник газети відзначив, що у тексті Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року не описано формат вірчої грамоти і відсутня норма, що зобов`язує Росію починати документ з іменного звернення до Президента.

Вчора у Москві відбулася зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА, М.ЗУРАБОВА і посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА. Офіційно МЗС Росії і України не повідомляють про підсумки цієї зустрічі і не коментують ситуацію з оформленням грамоти. Але один з впливових українських дипломатів відзначив, що Київ не допустить такого грубого порушення процедури.

"Вірча грамота має бути оформлена з дотриманням усіх традицій, а ЗУРАБОВ має пройти всю процедуру. Якщо він вручає копію грамоти Петру ПОРОШЕНКУ – хай зустрінеться також з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і вручить йому оригінал. Інакше ми наполягатимемо, щоб перша частина процедури – передача копії грамоти і акредитація посла – теж не відбулася", – сказав співбесідник газети.

Заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК заявив «Коммерсанту», що сподівається на дотримання Москвою усіх загальноприйнятих правил.

"Окрім Віденської конвенції, є традиція і усталена практика двосторонніх відносин. Всі чотири попередні посли Росії в Україні привозили вірчі грамоти з вказуванням імені Президента України. Ми не бачимо необхідності змінювати цю практику", - підкреслив А.ГОНЧАРУК.

Виходячи з конфліктності ситуації, газета не виключає, що Кремлю знову доведеться відкласти приїзд посла, або ж М.ЗУРАБОВ буде змушений приїхати до Києва як приватна особа і працювати протягом одного-двох місяців як спеціальний представник Президента РФ з розвитку торговельно-економічних зв`язків без статусу глави дипмісії.