У Києва знову немає грошей на демонтаж ялинки на Майдані?

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ побоюється, що цього року новорічна ялинка в столиці може простояти до Дня Києва через відсутність фінансування на її демонтаж.

Про це говориться в повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ, переданому УНІАН.

«До минулого року ялинку розбирали відразу ж після 19 січня. А минулого року новорічна ялинка простояла значно довше – майже до початку лютого. А все тому, що в бюджеті не знайшлося грошей на демонтажні роботи», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ. Аналогічна ситуація, за його словами, склалася і цього року: «Немає потрібних 80 тис. для того, що б доплатити компанії, яка встановлює ялинку».

Водночас О.БРИГИНЕЦЬ звернув увагу на те, що нинішня новорічна ялинка - «це не просто ялинка, а рекламний об`єкт, прикрашений символікою одного з «солодких» брендів». Тому він припускає, що кілька «прострочених днів» з`явилися не випадково.

«Таким чином, я допускаю, що ті, хто не може знайти грошей на демонтаж ялинки, прямо зацікавлені в тому, щоб неоплачена реклама в центрі столиці перебувала там якомога довше», - припустив О.БРИГИНЕЦЬ.