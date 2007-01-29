Генпрокуратура не розповіла депутатам про форель, яку їв Ющенко

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА не обговорювала версію, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти на дачі керівника компанії “Фокстрот”.

Про це повідомив в інтерв`ю УНІАН народний депутат четвертого скликання, член ТСК ВР Олександр ВОЛКОВ, коментуючи недавню заяву екс-голови СБУ Ігоря СМЄШКО.

За його словами, комісія не одержала стовідсоткової інформації не тільки про місце отруєння В.ЮЩЕНКА, але й про самий факт.

О.ВОЛКОВ нагадав, що слідча комісія не вела своє власне розслідування, а здійснювала контроль за діями Генеральної прокуратури.

«Ми вимагали документи, які встановлювали б сам факт отруєння, і на той час, коли комісія працювала, на той момент у нас стовідсоткової інформації про отруєння Віктора Андрійовича і ймовірне місце, де його отруїли, не було. Нам Генеральна прокуратура цих документів не дала», - підкреслив він.

Водночас О.ВОЛКОВ висловив думку, що якщо Президент наполягатиме, що його отруїли на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА, це можна розцінювати як політичне замовлення.

О.ВОЛКОВ підкреслив, що добре знайомий з людьми, які були в день отруєння В.ЮЩЕНКА на дачі в В.САЦЮКА, неодноразово сам бував на цій дачі, і тому він абсолютно впевнений у тому, що ці люди не могли отруїти Президента і не готували це отруєння… Я там (на дачі) був неодноразово і знаю, які там умови, як там подається їжа і вибірково вкинути отруту не було можливості», - сказав О.ВОЛКОВ.

Він переконаний, що метою цієї зустрічі було налагодити взаємини на той час кандидата в Президенти В.ЮЩЕНКА з діючим на той час главою держави Леонідом КУЧМОЮ.

«Якщо потрібне чергове політичне замовлення, де використовується САЦЮК як жертва, і на нього спробувати списати цей злочин, тоді можна йти за цим слідом. Хоча, я думаю, що це слід в нікуди, в безвихідь», - підкреслив О.ВОЛКОВ, додавши, що якщо Президент хоче дійсно розібратися в цьому питанні і знайти справжніх винуватців отруєння, йому потрібно відкинути всі політичні амбіції, відкинути особисту неприязнь до тих або інших політиків, і, в першу чергу, до САЦЮКА і СМЄШКА, і дати доручення Генеральній прокуратурі шукати істинних винуватців.

«Я абсолютно впевнений, ні САЦЮК, ні тим більше СМЄШКО не причетні до отруєння В.ЮЩЕНКА», - ще раз сказав О.ВОЛКОВ, додавши: «Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО), ви шукаєте і примушуєте йти людей не тим шляхом».

Як повідомлялося, під час президентської виборчої кампанії в 2004 році В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

Зокрема, заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (від 24 листопада 2006 року) заявив, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти більше двадцяти чоловік. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що під час президентської кампанії 2004 року він був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.

На днях колишній голова СБУ І.СМЄШКО заявив в інтерв`ю газеті "Факты и комментарии", що «приблизно за півтори години до вечері на дачі В.САЦЮКА, того ж вечора, 5 вересня 2004 року, Віктор Андрійович вечеряв на дачі одного з керівників фірми «Фокстрот».

«Як мені розповів один із учасників тієї вечері, якісь спеціальні заходи щодо безпеки там теж ніким не проводилися. Їжу, яку вживав там Віктор Андрійович, ніхто перед цим теж не пробував, і їли там “не з одного казана”, а для ЮЩЕНКА навіть подавали окрему порційну страву – форель», - зазначив екс-голова СБУ.